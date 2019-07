BEGRAVELSE: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin Sørvang Nielsen (7) døde i en togulykke i Danmark. Torsdag var begravelsen. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Dødsulykken i Danmark: – Benjamin ligger her på pappas arm

HOKKSUND (VG) Torsdag tar venner og familie farvel med Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) i Haug Kirke. – Det er et mareritt, sa presten.

Oppdatert nå nettopp

Familien på fire fra Hokksund i Buskerud var på bilferie i Danmark og var på vei til Djurs sommerland da bilen deres kolliderte med et tog lørdag 6. juli.

Kim André Nielsen (34) og den syv år gamle sønnen mistet livet i ulykken. Sønnen skulle fylt år bare dager etter ulykken.

Mamma (32) og yngstemann i familien, en datter på seks år, kom fra ulykken med lettere skader.

Det er mange som har møtt opp for å ta farvel i Haug kirke i Hokksund torsdag. Kirken er fullsatt. Det er bare en kiste i kirken.

– Benjamin ligger her på pappas arm i kisten, sa prest Runar Liodden.

– Det er et mareritt, sa han.

«Tiden vi fikk sammen ble ikke så veldig lang, men tiden vi hadde sammen var fylt med latter, lek og kjærlighet», har moren og datteren skrevet til Kim André Nielsen og Benjamin.

Medelever av Benjamin fra Hokksund barneskole la roser på kisten, og Benjamins favorittsang Faded av Alan Walker ble spilt under begravelsen.

Det er opprettet et fond for datterens videre utdannelse.

les også Dødsulykken i Danmark: Lokfører har ingen vakter fremover

– En legende

Både Kim André Nielsen og Benjamin var fotballinteresserte.

«Du var verdens beste keeper Benjamin», sto det på et av sløyfebåndene.

Kim André Nielsen har hatt en sentral rolle innen fotballmiljøet i Buskerud, der han har spilt for Mjøndalen, Birkebeineren, Steinberg IF og Hokksund IL.

– Fotball har hatt en stor plass i livet til Kim, sa presten.

Faren hadde lagt kunstgress i kjelleren der familien brukte mye tid på lek. Veggene var tapetsert med Manchester United-logoer.

LAGBILDET: Kim André Nielsen spilte for Mjøndalen i 2004 til 2006, da laget var i 3. divisjon. Her er han avbildet sammen med laget i 2006. Foto: MIF

Mandagen før familien dro på danmarksferie takket Kim André Nielsen ja til å returnere til gamleklubben Steinberg IF.

Hans-Erik Trulsen leder hos fotballgruppen Steinberg IF har beskrevet Nielsen som en legende.

– Hadde det ikke vært for han hadde det mest sannsynlig ikke vært noe fotballag her. Han er en legende for Steinberg, fortalte Hans-Erik Trulsen leder hos fotballgruppen Steinberg IF til VG et par dager etter den fatale ulykken.

«Ord er fattige»

Familien har delt minneord gjennom NRK.

«Lørdag 06. juli ble Kim Andre og Benjamin brutalt revet fra oss, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare dager før Benjamin sin 8-års dag.

Ord er fattige, og intet er mer meningsløst enn dette. Tilbake står Marthe og Julie, foreldre, søster og øvrig familie igjen og forsøker å finne ut hvordan i verden man går videre herfra.

Kjære Kim og Benjamin, høyt var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan», heter det blant annet i familiens minneord.

TAR FARVEL: Torsdag er det begravelse for Kim André Nielsen og sønnen i Haug kirke i Hokksund. Foto: Kyrre Lien

Publisert: 18.07.19 kl. 10:54 Oppdatert: 18.07.19 kl. 11:57