BLOMSTER: Flere har lagt ned blomster ved boligen til den drepte. Foto: Hallgeir Vågenes

Rektor til drept 17-åring: – Tankene mine går til familien

Neste uke skulle 17-åringen begynne i 2. klasse på Sandvika videregående skole. Lørdag ble hun drept – og stebroren er siktet.

Nå nettopp

Rektor Anne Hege Jerve ved skolen avdøde gikk på sier det var en tøff beskjed å få.

– Først og fremst synes jeg dette er veldig tragisk. Det er en alvorlig hendelse og det går inn på oss. Tankene mine går til foreldrene og familien.

Jerve sier at elevene vil bli godt ivaretatt ved skolestart.

– Vi skal ha fokus på det å være sammen og skape trygghet, være rause mot hverandre, vise varme og respekt, sier hun til VG.

Det planlegges en minnemarkering på skolen denne uken, der elevene i 2. og 3. klasse kan komme for å være sammen og møte profesjonelle ansatte ved elevtjenesten.

Utvider åpningstidene

Østerås fritidssenter har valgt å utvide åpningstidene sine på bakgrunn av helgens tragedie.

Daglig leder Frank Thomas Hansen sier at ungdomsklubben vil være åpen fra og med tirsdag og ut uken.

Han var selv til stede da Eiksmarka kirke åpnet dørene for den sørgende lokalbefolkningen søndag kveld. Han forteller at han har møtt flere av ungdommene i området, og at de er preget av det som har skjedd.

– De er i sorg, og i sjokk. Det er ulike reaksjoner, og det er derfor vi ønsker å åpne fritidsklubben i nærmiljøet også, slik at de som vil har mulighet til å komme hvis man trenger å prate, eller bare henge litt, sier Hansen.

Innbyggerne i sjokk

Fungerende prost i Bærum, Stein Bjarne Westnes, anslår at mellom 100 og 120 mennesker besøkte kirken i løpet av de to timene samlingen foregikk på søndag.

– Det er veldig sterkt å se ungdom som stille og rolig tenner lys i kirken, og sitter i stillhet og omfavner og trøster hverandre.

Ordføreren og et kriseteam fra kommunen var til stede, i tillegg til sognepresten i menigheten og biskopen i Oslo.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog forteller at hun opplever at innbyggerne i Bærum nå er i sjokk, og viser medfølelse med hverandre.

– Dette gjør vondt. Dette smerter. Vi er veldig preget, sa ordføreren til VG.

– Nå er det viktig å ivareta skoleelevene som ennå ikke har begynt på skolen etter ferien, finne ut hvilke behov klassekameratene har og følge opp med kriseteam. Vi har også tett dialog med moskeen og det muslimske miljøet i Bærum. Det blir viktig å ivareta alle involverte i dagene og ukene som kommer.

Utvider siktelsen

17-åringen var stesøsteren til terrorsiktede Philip Manshaus. Hun ble funne død av politiet i boligen til 21-åringen, i etterkant av skyteepisoden i al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag. Politiet ser funnet i sammenheng med angrepet.

Mandag ble siktelsen til 21-åringen endret til å omfatte terror, i tillegg til å være siktet for drapet på stesøsteren.

Det ble tidlig klart at 21-åringen hadde gitt uttrykk for høyreekstreme holdninger. Kort tid før han gikk til angrep på al-Noor Islamic Senter i Bærum skrev 21-åringen et nettinnlegg hvor han hevdet seg utpekt av Brenton Tarrant som drepte 50 mennesker i Christchurch-angrepet på New Zealand i mars.

21-åringens tidligere medelever ved folkehøyskolen han gikk på frem til juni i år, har sagt til VG at de var bekymret for hans ekstreme holdninger.

Mandag opplyste PST at de fikk tips om Manshaus for ett år siden. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beskriver tipset som vagt, og forteller at de sammen med Oslo-politiet besluttet å ikke følge det opp videre.

Publisert: 12.08.19 kl. 15:41

