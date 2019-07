Politiet tror brann i Stjørdal var påtent

Politiets kriminalteknikere har jobbet på stedet etter at det begynte å brenne i et boligkompleks i Stjørdal i Trøndelag fredag morgen.

Fredag morgen begynte det å brenne i et boligkompleks i Stjørdal i Trøndelag. Politiets kriminalteknikere har arbeidet på stedet og politiet sier til Trønder-Avisa at de har grunn til å tro at brannen er påtent.

– Teknikerne utelukker at dette har skjedd på annen måte enn ved tilføring av bar ild, sier etterforskningsleder for politiet i Stjørdal, Annar Sparby til avisen.

Brannen ble slukket like før klokken 06.30 fredag morgen.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt sa til VG fredag morgen at de først fikk melding om brann i et søppelskur, men at de underveis fikk meldinger om at det også hadde tatt fyr i et boligkompleks.

Siden det brant i flere søppelkasser samtidig, utelukker nå politiet at brannen oppsto ved et uhell.

Trønder-Avisa skriver fredag at det er økt vakthold i Stjørdal sentrum.

– Det er ikke slik at fire sigarettsneiper har havnet i og satt fyr på fire ulike steder. Det er helt usannsynlig, sier Sparby til Trønder-Avisa.

Politiet ønsker at personer som kan ha informasjon i saken melder seg til politiet på telefonnummer 02800.

Publisert: 19.07.19 kl. 21:43 Oppdatert: 19.07.19 kl. 22:17