PÅTALEANSVARLIG: Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt jobber med saken med det avdøde spedbarnet. Dette bildet er tatt i juli 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Foreldre siktet for grov kroppsskade – nå er spedbarnet dødt

Barnet på elleve uker fra Hønefoss som i midten av juni ble lagt inn på Ullevål med hodeskader, døde fredag.

Sør-Øst politidistrikt opplyste tidligere i juli at et foreldrepar var siktet for grov kroppsskade mot sitt elleve uker gamle spedbarn. Barnet - som da var elleve uker gammelt - ble lagt inn på Ullevål sykehus 15. juni med skader i hjernen og i øyebunnen.

Sykehuset varslet politiet om at skadene kunne ha vært påført.

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte, opplyste politiet 11. juli.

Døde fredag

Tirsdag melder politiet i en pressemelding at barnet døde fredag i forrige uke.

– Døden skyldes den omfattende hjerneskaden og blødningen under den harde hjernehinnen, sier påtaleansvarlig Per Thomas Omholt.

I pressemeldingen heter det at etterforskningen pågår for fullt og at det snart vil oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet.

Foreldrene ble avhørt 16. juni, og 20. juni ble begge pågrepet og siktet for betydelig grov kroppsskade. Etter denne paragrafen (§ 274 annet ledd) kan man straffes med fengsel inntil 10 år.

Ingen av foreldrene erkjenner straffskyld og de er løslatt.

– Siktelsen er ikke endret fordi straffebudet også omfatter dødsfall, sier Omholt.

FORSVARER: Advokat Jon Anders Hasle forsvarer faren til spedbarnet. Foto: Annemor Larsen, VG

– Familien er knust

Familien er knust og er opptatt av å finne ut av hva som var årsaken til tilstanden barnet fikk, ifølge farens forsvarer, Jon Anders Hasle.

– Barnet var et kjærlighetsbarn. Det gjør situasjonen svært vanskelig, sier forsvareren til VG, og legger til:

– Klienten er helt klar på at han ikke har noen rolle i hvordan barnet er kommet i den tilstanden, men er opptatt av å finne ut hvorfor det ble sånn.

Tre hypoteser

Politiet har jobbet med tre hypoteser, hvor den første er at skadene er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadene er resultat av et uhell. Den tredje er at de alvorlige skadene har medisinske årsaker.

Politiet har omtalt diskusjonen rundt filleristing-diagnosen som ses i forbindelse med den såkalte «triaden». «Triaden» består av blødninger i øynenes netthinner, hjerneskade og blødninger under den harde hjernehinnen.

I en rekke saker er diagnosen «Shaken baby syndrome» brukt om barn med «triaden». Artikkelen om diagnosen er nylig fjernet fra norsk elektronisk legehåndbok, skriver NRK.

Også i USA har diagnosen vært omstridt. Der er flere dommer i filleristing-saker opphevet de siste årene.

Anket besøksforbud

Siden innleggelsen har foreldrene hatt besøksforbud, med visse unntak. Barnets far anket besøksforbudet, og anken ble behandlet i Ringerike tingrett 17. juli. Da ble det bestemt at besøksforbudet skulle opprettholdes, ifølge kjennelsen.

– Vi mener at det kan være risiko for nye handlinger, men også at fornærmede skal beskyttes fra en antatt gjerningsmann og at de ikke skal være sammen etter at det er skjellig grunn for en så alvorlig handling, sa påtaleansvarlig Per Thomas Omholt til VG etter rettsmøtet.

