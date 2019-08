DEBATTENS VINNER: VGs kommentatorer triller høyest terning for Jonas Gahr Støre (Ap) og Trine Skei Grande (V). Foto: Jørgen Braastad, VG

VGs dom over debatten: Trine Skei Grande og Jonas Gahr Støre er kveldens vinnere

ARENDAL (VG) Trine Skei Grande (V) overrasket, og Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde det bedre enn statsminister Erna Solberg (H), mener VGs kommentatorer.

Oppdatert nå nettopp

Under den politiske festivalen Arendalsuka barket partilederne sammen i en knallhard debatt. Her er VG-kommentatorenes dom over hvordan de presterte:

En offensiv Ap-leder Jonas Gahr Støre og en overraskende Venstre-leder Trine Skei Grande er debattens vinnere. Statsminister Erna Solberg (H) var på det jevne, men ikke så tydelig som hun pleier.

VGs kommentatorer vil gi hele debatten terningkast fire

Offensiv – av og til litt for ivrig programleder. Fredrik Solvang klart ikke å få seerne med på hva som egentlig er rett eller feil i bompengesaken. Duellene var gode, her fikk vi ideologiske motsetninger og tydelige skiller mellom partiene. Godt grep fra NRK.

Terningen ble kastet av VGs kommentatorer Hanne Skartveit, Tone Sofie Aglen, Astrid Meland og Trine Saugestad Hatlen.

Publisert: 12.08.19 kl. 23:15 Oppdatert: 12.08.19 kl. 23:36