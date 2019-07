AVSPORING: Et godstog sporet av ved Namsskogan på Nordlandsbanen torsdag. Foto: Bane Nor / NTB scanpix

Nordlandsbanen kan åpnes igjen mandag

Bane Nor har sendt eksperter til Namsskogan for å vurdere når Nordlandsbanen kan åpnes igjen etter at godstoget, som sporet av torsdag, rev opp skinnegangen.

NTB

Nå nettopp

– Vi håper at banen kan bli åpnet, og at vi er i gang igjen mandag, men det er veldig vanskelig å si før vi har helt oversikt over skadeomfanget, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB.

Prognosen fra Bane Nors eksperter er klar lørdag kveld, og da kan man si mer sikkert når Nordlandsbanen åpnes igjen. Når man vet hvor mange meter av skinnegangen som er ødelagt, starter reparasjoner og gjenoppbyggingen.

Et bergingstog som skal flytte på godstoget, er på vei. Statens havarikommisjon er også på vei til avsporingsstedet i tillegg til Bane Nors egen undersøkelsesenhet.

BUSS FOR TOG: Togselskapet Vy har satt opp pendlerbuss for passasjerer forbi ulykkesstedet. Foto: Bane Nor / NTB scanpix

Ingen skadet

Nordlandsbanen er stengt mellom stasjonene Namsskogan og Majavatn etter at et godstog sporet av torsdag ved 17-tiden. Lokføreren, som var den eneste på godstoget, kom uskadet fra hendelsen. En rekke godskonteinere ligger veltet ned mot elva Namsen som følge av avsporingen.

40 beboere ble evakuert og E6 ble stengt i mange timer mens eksperter undersøkte en av godskonteinerne som inneholdt acetylen. Siden linja er ødelagt, kjører togselskapet Vy passasjerene forbi ulykkesstedet med pendlerbuss.

Publisert: 26.07.19 kl. 12:20