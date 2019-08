ÅPNET VALGKAMPEN: FrPs partileder Siv Jensen under Fremskrittspartiets offisielle valgkampåpning på torget i Osøyro Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Siv Jensens valgkamp-åpning: Har ikke bompenge-løsning

OSØYRO (VG) Frp-leder Siv Jensen starter sin kommunevalgkamp, uten å kunne angi noen løsning i regjeringens interne konflikt om bompenger.

– Jeg begynner å bli utålmodig og håper at vi snart er i mål, sier Jensen til VG etter at hun holdt appell i nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes sitt rike lørdag ettermiddag.

Utålmodige Frp-ere venter fortsatt på en avklaring etter at landsstyret i Frp skrudde kraftig til før sommeren, og utfordret regjeringen og sin egen partiledelse til å forhandle med Høyre, Venstre og KrF om en gavepakke til bompenge-betalerne før valgkampen.

I mellomtiden faller Frps oppslutning på målingene: På VGs partibarometer foran kommunevalget faller Frp til 9,5 prosent. I Klassekampens måling lørdag får Frp bare 6,7 prosent oppslutning.

Snu utviklingen

Men Frp-lederen fortsetter å snakke om trykket fra bompenger:

– I mange år kjempet vi denne kampen helt alene. Nå sprer dette opprøret seg til mange flere velgergrupper, og det er bra, sa Frp-lederen.

– Og vi må få snudd denne utviklingen hvor staten krever inn og bilistene får lite tilbake, hamret Jensen i mikrofonen på torget i Osøyro.

Hun mener at kravet om at kommunene legger inn egne penger i bypakkene er et mimimum av hva man bør få til i denne runden. Jensen gikk langt i å love sine velgere i Os at dette er et hovedkrav for Frp:

– Man kan ikke pålegge bilistene å betale for alt annet enn vei. Det tror jeg mange opplever som urimelig. Disse pengene går til å løse mange andre utfordringer i kommunene, sa hun fra scenen.

Egenandel

– Staten bidrar med 50 prosent, men det er så og si ingen egenandel for kommunene. Hvis vi innfører pålegg om en ny egenandel, må kommunene tenke seg litt mer om. Man kan ikke pøse nye prosjekter inn i bypakkene og bare sende regningen videre, utdyper Siv Jensen overfor VG.

– Hvor stor bør denne egenandelen være?

– Det er det vi sitter og diskuterer nå, svarer hun.

Hovedsak: Eiendomsskatt

Frp-lederen gikk til angrep mot kommunenes innkreving av eiendomsskatt i sin valgappell. Hun forplikter alle sine lokalpolitikere å kjempe imot innføring av eiendomsskatt - og kjempe tilsvarende for å fjerne den der eiendomsskatt allerede er innført.

Nei til eiendomsskatt og ja til valgfrihet er viktige saker i Frp-lederens budskap til velgerne.

– Hvordan henger det i hop at kommunene skal gi avkall på disse inntektene, og samtidig betale høyere egenandeler i for å dempe bompengene?

– Kommuneøkonomien er svær god- De går med solide overskudd. Eiendomsskatten er 1,6 prosent av kommunenes inntekter. Klart det er mulig å kutte kostnader med 1,6 prosent. Seriøst, sier Jensen.

– Skal det være null eiendomsskatt i alle Frp-styrte kommuner etter valget?

– I noen kommuner er eiendomsskatten så høy at man må trappe ned over noen år. Men man må klare å husholdere bedre enn nå. Det ert for lettvint å bare lov og love. Da får man være mer nøysomme og prioritere hardere, sier Frp-lederen til VG.

