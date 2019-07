NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg i samtale med AUF-nestleder Astrid Hoem (t.v.) under markeringen i 22. juli-senteret søndag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stoltenberg fortalte om kaoset 22. juli

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg fortalte søndag om de kaotiske timene på kvelden og natten etter terrorangrepet 22. juli 2011.

NTB-Edvard Stenersen

Nå nettopp

Han forteller hvordan politiets første offisielle tall var at ti hadde blitt drept på øya, men at de umiddelbart visste at det var snakk om langt flere.

– Vi fikk tekstmeldinger om at det kunne være 20 eller 30. Så hørte vi at det kanskje var 40, men vi kunne ikke tro det, sier Stoltenberg.

Etter å ha spilt inn en tale der han bekreftet at han ikke ble skadd i angrepet, ble planen at den daværende statsministeren skulle legge seg for å få hvile før en tung morgendag.

Først da så han tv-bildene fra Utøya.

Så fikk han en melding fra politidirektøren om at så mange som 88 personer kunne være drept.

– Det var et totalt sjokk, sier Stoltenberg.

Mistet mer enn bare venner

AUF-nestleder Astrid Hoem overlevde angrepet på Utøya. Hun sier at man i angrepet mistet mer enn bare venner.

– Når du er 16 år og opplever å miste så mange av dine nærmeste venner, så mister du dem ikke bare en gang, men også muligheten til å kjenne dem som de ville vært i dag.

– Barna deres, hva de ville studert, og om vi ville flytte sammen i kollektiv som planlagt. Sorgen utvikler seg hele tida. Man mister både 18-åringene og 30-åringene, fortsetter Hoem.

I tillegg forteller hun om hvordan det i ettertid har vært vanskelig å komme seg videre. Hoem sier hun har følt på overlevelsesskam, og at hun har stilt seg spørsmål om hvorfor det var hun, og ikke venninnen Guro, som overlevde.

Christchurch

Stoltenberg forteller at han i NATO-arbeidet ofte snakker med statsoverhoder om 22. juli.

Blant annet har han snakket med Frankrikes daværende president François Hollande etter angrepene i Paris i 2015. Om noen uker skal han til New Zealand for å prate med statsminister Jacinda Ardern.

– Et skremmende likt angrep, sier han om terrorangrepet 15. mars mot to moskeer i byen Christchurch, der en høyreekstremist drepte til sammen 51 mennesker.

Mannen bak angrepet sendte ut et Breivik-lignende manifest før angrepet, og Anders Behring Breivik selv er nevnt flere ganger i manifestet.

I vår snakket Stoltenberg i Kongressen i USA om angrepet. For ham er lærdommen etter 22. juli universell:

– I bunn og grunn havner det om kampen mot vold, ekstremisme og hat. For demokrati og åpenhet i samfunnet, sier Stoltenberg.