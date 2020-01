TRAVEL: Beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen sammen med barna, har skapt kraftige reaksjoner i Frp. Her er partileder Siv Jensen etter Politisk kvarter på NRK torsdag morgen. Foto: Fredrik Solstad / VG

Siv har hatt telefonmøte med fylkesledere

Ordknappe fylkesledere bekrefter telefonmøte med partiledelsen i Frp torsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Finansminister Siv Jensen og flere i Frps stortingsgruppe truer med å gå ut av regjering etter at regjeringen startet arbeidet med å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes barn.

Nå jobbes det med en liste som skal inneholde krav om gjennomslag for partiet. Fremskrittspartiets fylkesledere har uttrykt klare forventninger til listen.

I kveld har de sittet i telefonmøter med partiledelsen. Dette bekrefter Christian Eikeland, fylkesleder i Agder Frp og Tommy Skatland, fylkesleder i Trøndelag Frp til VG.

– Vi hadde behov for å snakke sammen på en god måte. Partiledelsen orienterte godt om prosessen, sier Eikeland.

Partileder Siv Jensen ville torsdag ikke kommentere innholdet i listen, som skal overleveres statsminister Erna Solberg. Jensen er klar på at regjerings-exit kan bli utfallet av IS-striden dersom Solberg ikke vil ta kravene på alvor, og krever svar innen slutten av måneden.

Taus om krav

På spørsmål om samtalen handlet om utforming av kravlisten, sier Eikeland at han ikke vil si noe om hva samtalen handlet om.

– Jeg har tillit til at partiledelsen håndterer det videre.

– Hvilke krav ønsker du å ha med på listen?

– Jeg har ikke lyst til å gå videre inn på dette, svarer Eikeland.

Tommy Skatland skriver i en SMS til VG at han ikke ønsker å gå inn på hva samtalen dreide seg om.

Innvandring, samferdsel, skatter og avgifter

Fylkesleder Viken Frp (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold Frp), Liv Gustavsen, har ikke svart på VGs henvendelser torsdag kveld. Tidligere på dagen sa hun til VG at hun ønsker å være tett på kravene som skal stilles til regjeringen.

– Vi er tydelige og har hele tiden vært opptatt av at vi skal ha et godt Frp-avtrykk, som går på våre kjernesaker. Jeg forventer krav som går på innvandring, samferdsel, skatter og avgifter, sa Gustavsen.

Fylkesleder Tone Ims-Larssen i Oslo Frp uttalte tidligere torsdag at det i lys av beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen, blir feil å kreve gjennomslag på områder som bompenger og eiendomsskatt.

– Når vi nå velger å ta tilbake folk på den måten, er vi nødt til å ha mye strengere tiltak for bosetting av flyktninger, mer politi og nulltoleranse for kriminalitet. Ikke minst er vi nødt til å slå ned på den økende volden vi har sett i Oslo, med tanke på at vi har tenkt til å bringe tilbake flere terrorister fra kalifatet, sa Larssen.

Hun har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld.

Publisert: 16.01.20 kl. 21:12 Oppdatert: 16.01.20 kl. 21:24

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser