IS-kvinnen hos barna med politivakt

Den terrorsiktede IS-kvinnen er sammen med barna på Ullevål universitetssykehus, men blir etterhvert overført til ordinært varetektsfengsel, opplyser PST.

Oppdatert nå nettopp

Politiet holder vakt over familien på sykehuset. Kvinnen samarbeider godt med politiet, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Grundigere avhør starter senere denne uken, etter et innledende avhør i helgen, opplyser påtaleansvarlig i PST Live Nyvoll Nygaard.

Den 29 år gamle kvinnen samtykket i varetektsfengsling i fire uker. Hun erkjenner ikke straffskyld, men vil angivelig samarbeide med PST.

SIKTET: Den terrorsiktede IS-kvinnen mens hun fremdeles oppholdt seg i Syria. I dag skal hun ka kastet den heldekkende nikaben. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

– Hun har svart på våre spørsmål og gitt samtykke til at poltiet kan innhente annen relevant informasjon, sier Nygaard.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva kvinnen har forklart i avhør, av hensyn til etterforskningen.

Ifølge sin forsvarer Nils Christian Nordhus tar hun sterkt avstand fra IS.

Kvinnen er ikke siktet for å ha vært aktivt stridende i Syria eller for å ha hatt en militær rolle, ifølge advokat Nordhus.

Kvinnen ble pågrepet fredag kveld, da hun ankom Norge med sin alvorlig syke sønn på fem år og hans søster på tre år. Hun er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.

– Bestemmelsen rammer ulike bidrar til opprettholdelse av en slik organisasjon, også annen aktivitet enn militære virksomhet, sier påtaleansvarlig Nygaard.

– Kvinnen dro til Syria på et tidspunkt da det ikke var straffbart å delta i en terrororganisasjon. Hvordan kan hun da straffes i ettertid?

– På det nåværende tidspunkt er det vår oppfatning at det at deltagelse ikke var kriminalisert før hun dro, ikke er til hinder for siktelsen, sier Nygaard.

Hun sier det gjenstår å se om siktelsen utvides. Når fengslingstiden på fire uker er ute, vil politiet ta stilling til forlengelse.

– Formålet med etterforskningen er å avklare hva hun har bedrevet i Syria, sier Nygaard.

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp sier at alle som har hatt kontakt med den Islamske staten (IS) er farlige. PST sier hjemkomsten ikke endrer trusselbildet i Norge.

Kvinne reiste til Tyrkia i 2013, etter å ha giftet seg med den norske jihadisten Bastian Vasquez. De dro samme til Syria og fikk en sønn. Vasquez døde i 2015. Kvinnen giftet seg senere med en annen mann og fikk datteren med ham.

Sammen med barna forlot hun det siste lille IS-området i Syria i mars i fjor og har siden vært internert i al-Hol-leiren i Syria.

Sønnen lider trolig av den sjeldne sykdommen cystisk fibrose. Kvinnen nektet å gi ham fra seg for medisinsk behandling og valgte å følge med ham til Norge.

PST ville på pressekonferansen i dag ikke kommentere barnas tilstand. PST vurderer fortløpende om barna skal få oppnevnt bistandsadvokat.

Publisert: 20.01.20 kl. 15:09 Oppdatert: 20.01.20 kl. 15:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser