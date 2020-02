FUNNET DREPT: Kvinnen i 30-årene ble funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum søndag. FOTO: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sandefjord-siktet tidligere drapsdømt

Mannen som søndag ble siktet for å ha drept sin egen kjæreste i Sandefjord, er tidligere dømt for et brutalt drap.

Den nå drapssiktede mannen ble løslatt i 2018 etter å ha sonet en lengre dom for drap, får VG opplyst. Ifølge dommen ble offeret mishandlet av flere personer.

Flere ble også dømt for likskjending. Ifølge dommen skal motivet ha vært et oppgjør om narkotika og penger.







Mannen i 40-årene erkjente å ha slått offeret, ifølge dommen. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

I helgen ble han siktet for drapet på kjæresten sin etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Sandefjord. Det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til anklagene.

Politiet har tidligere bekreftet at siktede er kjent for dem fra før, men har ikke ønsket å gå i detalj.

Ifølge politiet var siktede ikke på åstedet da de ankom stedet. Mannen ble imidlertid pågrepet i Sandefjord like før klokken 17 søndag ettermiddag.

Siktede er mandag morgen foreløpig ikke avhørt, men vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

VG har mandag ikke lykkes med å få tak i mannens forsvarer Jonny Sveen, men til NTB sier han at siktede ikke har tatt stilling til straffskyld.

– Jeg har ikke snakket med min klient. Det ble ikke tid til det søndag, men jeg vil snakke med ham senere mandag. Det er for tidlig å kommentere spørsmål om straffskyld.

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold sier til VG at han vil bli avhørt tidligst mandag ettermiddag.

Politiet er særlig interesserte i å kartlegge bevegelsene til fornærmede og siktede i timene før kvinnen ble funnet død.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hendelsesforløpet, men opplyser at den avdøde kvinnen er sendt til rettsmedisinsk institutt. Politiet avventer obduksjonen før de sier noe om dødstidspunktet.

Publisert: 03.02.20 kl. 13:21

