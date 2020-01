ETTERLYSER DENNE BILEN: Bilen ble stjålet fra en parkeringsplass.

Etterlyser mulig fluktbil etter sjokkbrekk

Politiet tror en stjålet bil ble brukt i brekket mot fotobutikken i Stavanger.

Politiet etterlyser en BMW som ble brukt til å rygge inn i lokalene til Stavanger Foto 10. januar.

Bilen rygget inn i vindusfasaden i butikken, litt før klokken halv fem om morgenen, og politiet var på stedet noen minutter senere.

Politiet jaktet en eller flere maskerte gjerningspersoner.

Politiet har etterlyst en eller flere maskerte gjerningspersoner, men har ellers hatt få spor å gå etter. I forbindelse med etterforskningen setter nå politiet saken i sammenheng med tyveriet av en annen bil i forkant av innbruddet i Stavanger Foto.

– En bil ble stjålet fra en parkeringsplass ved Jåttå videregående skole 8. eller 9. januar. Bilen tilhører Olavs Trafikkskole. Overvåkningsbilder fra området ved Stavanger Foto viser at en denne bilen rygger inn i en bakgate like før innbruddet, og ut like etter. Dette gir oss grunnlag for å tro at bilen kan være benyttet som fluktbil i forbindelse med sjokkbrekket, sier seksjonsleder etterforskning og etterretning ved Stavanger politistasjon, Trond Atle Bjelland, i en pressemelding.

Bilen er en sølvgrå BMW og registreringsnummeret er RK 47489.

