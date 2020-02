STRAMMERE TIDER: Norsk politi vil få strammere budsjetter i fremtiden, bekrefter politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: HELGE MIKALSEN

Varsler nye politi-kutt

Politiet kan ikke levere på viktige løfter i nærpolitireformen, ifølge Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund. Politimesteren i Troms varsler at hun må gjøre ekstraordinære kutt nå i 2020, på grunn av strammere budsjett.

– Etter at vi har møtt den nye justisministeren Monica Mæland (H), er den klare fasiten at det blir strammere i politidistriktene, og det vil få konsekvenser for nærpolitireformens løfte om å styrke lensmannskontorer og tilstedeværelse. Det blir en knallhard kamp om ressursene, sier Bolstad til VG.

Politimester Astrid E. Nilsen i Troms politidistrikt er allerede i gang med å spare. For en uke siden varslet hun kommune i Troms i brev om umiddelbare innsparingstiltak på grunn av forventninger om reduserte økonomiske rammer fram mot 2023:

«For budsjettåret 2020 vil det bli iverksatt ekstraordinære og midlertidige tiltak for å balansere budsjettet», skriver Nilsen i brevet.

MÅ SPARE: Politimesteren i Troms, Astrid Nilsen. Foto: Terje Mortensen

Lokalisering ligger fast

– Vi har et nivå på utgiftene som vil overstige inntektene. Ut fra det har vi satt ned noen arbeidsgrupper, og varslet kommunene om at vi ser på muligheter for innstramninger, sier politimester Nilsen til VG.

Hun presiserer at lokalisering og antall lensmannskontorer og politistasjonsdistrikt ligger fast, det samme gjelder passkontorene, som en følge av politiske vedtak.

– Har dere kjørt for ekspansivt i Troms?

– Da vi startet planleggingen for å gjennomføre politireformen, planla vi for større vekst i budsjettene enn det vi har fått. Det må vi ta inn over oss nå, sier Astrid Nilsen.

Blir strammere

Politidirektør Benedicte Bjørnland bekrefter også at det blir strammere budsjetter fremover:

«I likhet med resten av offentlig sektor kommer også politietaten til å få strammere budsjetter i fremtiden, og vi innretter oss til å drifte forsvarlig innenfor de rammene vi har. Det betyr et kontinuerlig fokus på god og effektiv drift framover», skriver hun i en e-post til VG.

Bjørnland bekrefter at hun kjenner til brevet fra politimesteren i Troms til kommunene.

«Hun har samtidig vært tydelig på at antallet og plassering av lensmannskontor og politistasjoner ligger fast. Dette er en forutsetning for utredningen som nå skal gjøres», svarer politidirektøren.

Mæland: Budsjettvinner

VG har konfrontert justisminister Monica Mæland med brevet om kutt fra Troms politidistrikt. Mæland sier at hun ikke kjenner innholdet i brevet, og kan ikke kommentere det direkte.

– Politiet har vært budsjettvinner gjennom flere år. Både Troms og andre politidistrikt har vært prioritert i årets budsjett. Så driver vi ikke med langtidsbudsjetter, så hverken jeg eller politimesteren kjenner til hva som kommer i neste års budsjett. Men det regjeringen sier og som alle vet, er at alle prognoser tilsier et generelt strammere handlingsrom i norsk økonomi fremover, sier Mæland til VG.

Sigve Bolstad sier at Politiets Fellesforbunds lokallag i 12 av 12 politidistrikter rapporterer at politireformen ikke fungerer som forutsatt.

– Det drives mye godt politiarbeid i norsk politi. Men når rammene er stramme, får ikke operasjonssentralene tatt alle telefonene, og ikke etterforsket alt like godt. Det er derfor ikke mulig for politiet å levere alle de tjenestene det var lagt opp til i nærpolitireformen fra 2015, sier han.

– Jeg er overrasket over det Bolstad sier. Vi snakket ikke med ham om politibudsjettene framover. Statsbudsjettet for neste år kommer ikke før i oktober, sier Mæland.

Varsler oppfølging

Sandra Borch, Sp-representant på Stortinget fra Troms, har varslet et spørsmål i neste ukes spørretime til justisministeren, om kuttplanene i Troms politidistrikt.

– Situasjonen er alvorlig, men dette advarte vi mot fra dag en med reformen, at det ville bli sentralisering, sier hun.

– Jeg stoler ikke på at strukturen og lokale avdelinger skal opprettholdes, når politimesteren har varslet kommunene om at nye husleieavtaler stilles i bero. Jeg har snakket med flere ordførere som er frustrerte og forbannet fordi det er usikkerhet rundt strukturen, sier Borch til VG.

Publisert: 09.02.20 kl. 21:44

