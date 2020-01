INN I REGJERINGEN: Ifølge VGs kilder blir Abid Raja ny kulturminister. Foto: Frode Hansen

Kilder til VG: Abid Raja inn i regjeringen

En av Trine Skei Grandes hovedutfordrere, Abid Raja, skal inn i regjeringen, får VG bekreftet.

VG får opplyst at en av Venstres nykommere i regjeringen er stortingsrepresentant Abid Raja – som er en av de heteste kandidatene i partiets lederkamp.

Raja blir kulturminister, mens Trine Skei Grande blir kunnskapsminister.

VG har snakket med flere kilder som jobber for at lederfavorittene Sveinung Rotevatn eller Raja skal få nye verv. På begge sider gis det uttrykk for at Skei Grande kan kjøpe seg mer tid som leder og skape ro i partiet hvis hun gir de to en plass i regjeringen.

Planen er at den nye regjeringen etter planen skal presenteres på Slottsplassen fredag formiddag, ifølge VGs opplysninger. Høyres stortingsrepresentanter er innkalt til gruppemøte, som vil bli holdt i halv 11-tiden fredag, og Skei Grandes planlagte tur til lokallaget i Kinn er avlyst.

Dette er regjeringskabalen:

Knut Arild Hareide (KrF) skal inn som samferdselsminister. VG får opplyst at tidligere KrF-leder(KrF) skal inn som samferdselsminister.

Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister, ifølge VGs opplysninger. Det var Stortingsrepresentant(H) blir ny olje- og energiminister, ifølge VGs opplysninger. Det var DN som meldte dette først.

Anniken Hauglie (H) er ferdig som arbeids- og sosialminister, ifølge VGs opplysninger.

VG kunne tidligere melde at Linda Hofstad Helleland (H) skulle tilbake i regjering, men ikke i hvilket departement. Nå får VG bekreftet at Helleland blir distrikts- og digitalminister i Kommunaldepartementet.

Nikolai Astrup (H) skal også til Kommunaldepartementet, og blir kommunalminister.

Monica Mæland (H) blir ny justisminister, får VG bekreftet fra sentrale regjeringskilder. Hun kommer fra rollen som kommunal- og moderniseringsminister.

Torbjørn Røe Isaksen (H) blir arbeids- og sosialminister. Det får VG bekreftet. NRK omtalte den nye ministerposten først.

Jan Tore Sanner (H) blir finansminister, ifølge (H) blir finansminister, ifølge DN

Publisert: 23.01.20 kl. 18:41

