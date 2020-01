Småflyulykke i Kongsvinger

Et småfly har havarert på Kongsvinger flyplass, Gjølstad.

Det bekrefter politiet i en pressemelding.

– Vi er på stedet, og er i ferd med å varsle pårørende. Vi har varslet havarikommisjonen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til VG.







Han sier de også vil avhøre vitner til ulykken. VG får opplyst fra Hovedredningssentralen at to luftambulanser fra Innlandet er på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.26.

Innlandet politidistrikt opplyser at det var to personer om bord i flyet. Det er for tidlig å si noe om tilstanden til de to, opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi sender ut enheter, vi vet ikke mer foreløpig, sa operasjonsleder Per Solberg til Glåmdalen, som først omtale saken.

Alle nødetater er på stedet.Det er en midlertidig luftvernsrestriksjoner i en sirkel på radius på 2,5 nautiske mil og 2500 fot i høyde, opplyser politiet på Twitter.

Det var en flyulykke på Gjølstad flyplass i august 2002 også. Fire personer var ombord, og en person ble lettere skadet.

