En død i sportsflyulykke i Kongsvinger

Et sportsfly med to personer har havarert ved Gjølstad flyplass. En person er bekreftet omkommet. Tilstanden for den andre personen er ukjent. De pårørende er varslet, skriver politiet i en pressemelding.

Den andre personen er kjørt Akershus universitetssykehus med uavklart skadeomfang.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.26, og alle nødetatene rykket til stedet.







– Vi har varslet havarikommisjonen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til VG.

Han sier de også vil avhøre vitner til ulykken. VG får opplyst fra Hovedredningssentralen at to luftambulanser fra Innlandet er på stedet.

– Vi sender ut enheter, vi vet ikke mer foreløpig, sa operasjonsleder Per Solberg til Glåmdalen, som først omtale saken.











Ordfører i Kongsvinger, Margrethe Harr, forteller til VG at hun har fortløpende kontakt med politiet og kriseteam i beredskap.

– Dette er en tragisk ulykke. Våre tanker går til de pårørende og berørte, sier hun.

Alle nødetater er på stedet.Det er en midlertidig luftromsrestriksjoner i en sirkel på radius på 2,5 nautiske mil og 2500 fot i høyde, opplyser politiet på Twitter.

Det var en flyulykke på Gjølstad flyplass i august 2002 også. Fire personer var ombord, og en person ble lettere skadet.

Publisert: 21.01.20 kl. 15:05 Oppdatert: 21.01.20 kl. 17:58

