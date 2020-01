HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell tidligere denne uken. Foto: Privat

TV 2: Norsk IS-kvinne (29) på vei til Norge fra Danmark

Den norske IS-kvinnen (29) skal sent fredag kveld være på vei fra København til Oslo, og lander om kort tid på Gardermoen.

Det melder TV 2 som har bildet av det som skal være den IS-siktede kvinnen på Kastrup i København fredag kveld.

Ifølge TV 2 ble kvinnen eskortert av ti personer på den danske hovedflyplassen.

Barna ble ikke observert i nærheten av kvinnen, ifølge kanalen.

Den norske IS-kvinnen (29) og hennes to barn skulle egentlig ha vært på vei hjem til Norge torsdag, men i siste liten ble returplanene endret til fredag.

Ifølge TV 2 ble kvinnen transportert fra Erbil til Wien, deretter via København.

Venter avhør hos PST

Tirsdag ble den norske IS-kvinnen og hennes to små barn fulgt over grensen mellom Syria og Irak av norsk UD-personell og norsk politi.

I Norge venter medisinsk behandling for barna, og avhør hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for kvinnen.

I oktober tok de ut siktelse mot henne for deltagelse i terrororganisasjon.

Ifølge VGs opplysninger, ligger det an til at den terrorsiktede IS-kvinnen (29) fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett på mandag.

Siden oktober har UD jobbet under strengt hemmelighold med planene for å hente hjem den norske IS-kvinnen og hennes to barn. Etter det ble kjent at regjeringen besluttet å hente dem hjem, truet Frp med å trekke seg ut av regjering.

Frp skal levere en liste med krav for å bli i regjeringen. Statsminister Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har avtalt å møtes på mandag for å diskutere kravene.

Hentet hjem på humanitært grunnlag

I juni i fjor hentet norske myndigheter hjem fem foreldreløse barn fra Syria. Statsminister Erna Solberg slo fast at voksne med tilknytning til IS ikke skal hentes hjem.

Grunnen til at regjeringen nå har snudd på dette er at kvinnens eldste barn er alvorlig syk, og moren har ikke gitt tillatelse til at barna kan hentes hjem uten henne. Sønnen lider trolig av den sjeldne sykdommen

cystisk fibrose.

– Dersom sønnen min ikke får bedre behandling, så frykter jeg at han blir så tynn at han dør. Hvis han må dra uten meg, så vil han ikke klare seg, for jeg er den eneste omsorgspersonen han har hatt, fortalte den norske IS-kvinnen i et eksklusivt intervju med VG i fjor høst.

Erna Solberg uttalte til VG torsdag at hun ikke ønsker å la en antatt syk norsk, fem år gammel gutt dø i Syria på hennes regjeringsvakt:

– Hverken jeg eller Høyre vil ha IS-kvinner tilbake til Norge. Men her ble dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor – eller risikere at norsk gutt som er syk dør på vår vakt. Jeg ville ikke la en syk fem år gammel gutt dø i Syria, sa statsministeren.

Gift med profilert IS-kriger

Den 29 år gamle kvinnen har norsk-pakistansk bakgrunn, og dro til Syria i slutten av 2012 etter å ha vært med i et radikalt, islamistisk miljø på Østlandet.

Hun har selv forklart at hun dro til Tyrkia for å gifte seg, og ikke visste at hun ville bli tatt med til Syria. Hun hevder også at hun aldri har sverget troskap til IS.

Faren til den syke gutten var Bastian Vasquez, en av de mest profilerte norske statsborgerne som dro for å kjempe i Syria. Han ble med i terrorhæren IS og fikk en fremtredende posisjon frem til han mistet livet i IS-området i 2015. Etter hans død skal kvinnens nye ektemann, en IS-kriger fra Nord-Afrika som også er antatt drept, ha gitt henne tillatelse til å forsøke å forlate området. Han er faren til den lille jenta som nå hentes hjem.

Fortsatt fire kvinner og fire barn i Syria

Kvinnen som nå hentes hjem er ikke den omstridte islamisten Aisha Shezadi. Shezadi var også i en periode gift med Bastian Vasquez, som hans kone nummer to.

Shezadi har tidligere bedt UD om hjelp til retur til Norge, men hun har siden trukket tilbake den søknaden.

Totalt var det fem norske kvinner og seks norske barn i interneringsleirer i Syria, men det er bare kvinnen som nå hentes hjem som de siste månedene har hatt en aktiv søknad hos UD om bistand til retur.

BAKGRUNN: Kun én norsk kvinne ønsker bistand i Syria

Publisert: 17.01.20 kl. 23:47

