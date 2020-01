I VANDREHALLEN: Statsminister Erna Solberg møtte opp i Stortingets vandrehall for å svare på spørsmål om hjemhentingen av IS-kvinnen og barna hennes etter spørretimen onsdag. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Erna om hjemhenting av IS-kvinnen: - Ikke optimalt

Statsminister Erna Solberg vedgår at hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes to barn ikke var optimal. Hun uttrykker også respekt for at løsningen er vanskelig for regjeringspartner Frp.

Solberg begrunner beslutningen om å hente hjem både IS-kvinnen og de to barna hennes med det ene barnets helsesituasjon.

– Vi klarte ikke å få mor med på noe som helst hjelp til dette barnet, selv om vi fikk etablert systemer for det. Det gjorde at det ble svært vanskelig å ikke gjøre noe med dette, sa Solberg i Stortingets vandrehall til NTB onsdag.

På grunn av barnet

– Vi har ønsket at barn skal komme, men ikke mødre. Men i denne saken har vi sagt at det er på grunn av barnet, la hun til.

– Fylkesleder Frank Sve i Frp sier at du kan velte regjeringen ved å overkjøre Frp i denne saken. Hva tenker du om det?

– Dette var en vanskelig sak for alle de fire partiene i regjeringen. Utgangspunktet vårt er at vi har gjort en humanitær handling for å hente hjem et barn som er sykt. Den eneste muligheten vi hadde for å gjøre det, var også å hente hjem moren. Det er en avveining man må gjøre når man sitter i regjering. Vi var uenig, og jeg har stor respekt for at dette er en vanskelig sak for Frp, men alternativet hadde også vært vanskelig for alle oss andre, svarer Erna Solberg på VGs spørsmål.

– Ikke optimalt

– Det var ikke en optimal løsning?

– Nei, det var ikke optimalt. Hele vår ambisjon var å få hjem dette syke barnet, eller gi det syke barnet en behandling lokalt. Men det viste seg umulig.

– Du tok ikke partitaktiske hensyn i regjeringens vurdering i det hele tatt?

– Vi har hatt gode diskusjoner mellom partiene, og visste at dette var vanskelig for Fremskrittspartiet. Samtidig er det viktig å si at det er vanskelig for alle andre uansett utfall. Vi må huske på at dette dreier seg om et sykt barn.

– Skulle du helst vært uten dissensen fra Frp?

– Alltid. Men jeg forstår jo også at dette er vanskelige saker, svarer statsministeren på VGs spørsmål.

Hun beskriver en situasjon hvor flertallet i regjeringen mente at noe måtte gjøres, og Frp mente at det ikke burde gjøres.

– Da må du av og til skjære gjennom. Og så skjønner vi at det er vanskelig, sier Solberg til NTB.

– Det hadde også vært vanskelig om vi for eksempel hadde opplevd at dette barnet hadde dødd, og vi ikke hadde gjort noe. Av og til er det vanskelige saker hvor vi må skjære gjennom og gjøre noen valg. Det valget gjorde altså flertallet av partiene i regjering, legger hun til.

