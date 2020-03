Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Sats må stenge treningssenter i Oslo grunnet coronaviruset

Treningskjeden Sats har stengt Sats Colloseum på ubestemt tid etter at en person som sannsynligvis var smittet var innom senteret deres torsdag forrige uke. Flere treningssentre har satt igang tiltak for å forhindre smitte.

Det nye coronaviruset smitter på samme måte som vanlig forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Dette kan være en utfordring for treningssentrene.

Onsdag ble Sats Colosseum stengt fordi det er sannsynlig at en person med coronasmitte var innom senteret 5. mars.

– Det er beklagelig at dette skjer. Vi vet at en person som er smittet har vært på senteret, men vi vet ikke om personen var smittet da, sier presseansvarlig i Sats Malin Selander til VG.

Hun forteller videre at de personalet som var på jobb på det tidspunktet er i karantene, og at det er uvisst når senteret vil åpne igjen.

Sats har over hundre sentre i Norge, og har satt igang tiltak i hele Norden. Selander opplyser at de har hatt en lignende situasjon på et senter i Danmark.

– Vi tar dette veldig alvorlig og følger med på råd fra myndighetene. Vi vasker mye oftere. Vask er det viktigste. I tillegg har vi gitt alle medlemmer gratis tilgang til «online training». Vi ser nå på hva vi skal gjøre med våre gruppetimer, sier presseansvarlig i Sats Malin Selander til VG.

På sine nettsider har Sats lagt ut informasjon der de ber ansatte som har vært i coronautsatte områder holde seg borte fra jobb i 14 dager etter hjemreise. De ber også om at de som er i karantene overholder dette og ikke bruker sentrene.

– Dersom man skal delta på gruppetreningene som foregår i oppvarmede saler må man ha med egen matte, forteller hun.









Slik smitter coronaviruset Folkehelseistituttet opererer med en smittsomhetsrate på rundt to - altså at en smittet person gir opphav til to nye smittede dersom det ikke iverksettes tiltak. Det smitter: Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn. Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre. Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander. Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn. Det europeiske smittevernbyrået skriver at «forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager». Type overflate, temperatur og fuktighet kan imidlertid påvirke hvor lenge det overlever. Her finner du flere spørsmål og svar om coronaviruset. Vis mer

Ifølge Selander merker Sats at færre benytter seg at sentrene, og mener dette skyldes viruset.

– Sammenliknet med fjoråret ser vi en nedgang på én prosent de siste ukene. Vi ser det i sammenheng med coronaviruset.

Hun sier de ikke har funnet noen annen forklaring på nedgangen.

Treningssenteret Evo har 40 treningssentre spredt over landet, og har i likhet med Sats startet med hyppigere vasking av sentrene.

– Vi har gått fra å vaske sentrene en gang til to ganger om dagen. I tillegg har vi 180 personlige trenere på våre sentre som bidrar med vask, sier Morten Hellevang administrerende direktør i Evo.

Hellevang sier videre at de opplever at medlemmene er mer opptatt av å rengjøre apparatene og bruke Antibac. Likevel opplever de at eldre er bekymret:

– Vi opplever at mange eldre er usikre og litt redde. Derfor har vi også ekstra tett oppfølging av eldre. Vi snakker med dem og sørger for at apparatene er rene, sier han.

Han legger at de vil gjøre ytterligere tiltak etter at Oslo kommune hevet beredskapen. Han sier de har satt krisestab onsdag kveld.

Daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, skriver til VG på en melding at de følger samme retningslinjer som Sats, og vurderer situasjonen løpende.

Publisert: 11.03.20 kl. 19:47

