Nav skal ha problemer med å betale ut dagpenger

Navs IT-systemer er ikke i stand til å sende ut dagpenger slik Stortingets krisepakker har lovet, skriver Nationen.

Navs IT-system har sperringer som gjør at utbetalinger ikke blir godtatt hvis de bryter med forutsetningene i folketrygdloven. Da sendes ikke pengene ut, skriver Nationen.

Det betyr at hvis en saksbehandler i Nav forsøker å sende ut dagpenger tre dager etter at en arbeidstaker ble permittert, så vil ikke det gå. Bakgrunnen er at det egentlig er arbeidsgiver som skal betale permisjonen. Det var et av krisetiltakene Stortinget innførte torsdag.

– NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og vi er i full gang med å styrke bemanningen, skriver beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav i en e-post til VG.

«Enorm» pågang

Han skriver at Nav har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen,

– Pågangen er enormt stor. Det kan også komme regelverksendringer på kort varsel. Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser og saksbehandlingstidene vil øke. Vi ber om at folk er tålmodig. Situasjonen er krevende, og det vil bli lengre ventetid på utbetalinger, fortsetter Åsholt i Nav.

Tirsdag og onsdag mottok Nav 104.300 søknader om dagpenger. Nesten alle søknadene kommer fra folk som er blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Alternative løsninger

Ola Elvestuen (V) og Sylvi Listhaug (Frp), begge i finanskomiteen på Stortinget, bekrefter problemet, og sier Nav jobber med saken.

– Nav jobber på spreng med sine systemer, så prøver vi å finne andre veier som ikke belaster Nav-systemet unødvendig, sier Elvestuen til Nationen.

En av løsningene som vurderes nå, er at deler av utbetalingene ikke går gjennom Nav-systemet, men andre kanaler. Det kan bety at løsningene for studenter med deltidsstillinger går gjennom Lånekassen fremfor Nav.

– Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV, og oppfordrer alle til å vise tålmodighet, slik at de som trenger det mest får hjelp først. Personer som ikke har inntekt eller har behov for akutt hjelp, kan søke sosialhjelp. Alle kommuner skal tilby dette, påpeker beredskapslederen i Nav overfor VG.

