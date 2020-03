STENGT: Skisenteret i Rauland er som ellers i landet nå stengt. Bildet er fra et tidligere år og skikjørerne har ingen tilknytning til saken. Foto: Eivind Griffith Brænde

Vinje kommune reagerer: Ble ikke varslet om coronasmittede hytteturister

Kommuneoverlege Marius Opsahl i Vinje kommune er svært kritisk til at de ikke ble varslet om tre coronapositive hytteturister i kommunen. Da hadde bydeler i Oslo-området i flere dager visst om at de coronasmittede personene hadde reist til fjells.

– Det som kanskje er det mest kritiske, er at Vinje ikke har fått melding om at det befinner seg tre positive tilfeller i kommunen. Både Nordre-Follo og bydel Bjerke visste om at de var i Vinje og ikke hjemme, sier kommuneoverlege Marius Opsahl til VG.

Rådmannen i Vinje kommune, Jan Myrekrok, rykket søndag ut med en pressemelding der de gjorde det klart at det den siste uken har oppholdt seg tre menn på en hytte i kommunen, som har testet positivt for coronaviruset. Det sto også at mennene var blitt testet for viruset i Bjerke bydel i Oslo, i starten av uken og at positivt prøvesvar forelå tirsdag.

Kritikken fra kommunen om manglende varsling kom tydelig frem.

– Det jeg reagerer mest på er at jeg ikke har fått beskjed, sier Opsahl.

Opsahl sier han mandag har fått en beklagelse fra bydel Bjerke og Follo om at de ikke har tatt kontakt.

– Jeg skjønner at det er hektiske dager nå. Vi har nå avklart videre samarbeid om pasientene, sier Opsahl.

REAGERER: Kommuneoverlege Marius Opsahl. Foto: Privat

Mennene har overfor kommuneoverlegen gjort det klart at de dro på hytta i forståelse med helsetjenesten i Oslo. Det bekrefter også bydelsoverlege Synne Schou Øhrberg i bydel Bjerke i Oslo i en mail til VG:

– Først av alt vil jeg si at vi beklager at vi har kommet i denne situasjonen og det har jeg formidlet til Vinje kommune. På det tidspunktet vi tok denne avgjørelsen forelå det ikke forbud mot å benytte seg av fritidseiendomme til isolering/hjemmekarantene, skriver bydelsoverlegen i mailen VG.

De beklager nå at Vinje kommune ikke fikk beskjed da positivt prøvesvar forelå.

– Oslo kommune bekrefter at det i samråd med helsetjenesten ble godkjent at personene, i påvente av prøvesvar og for å kunne isolere seg best mulig, reiste til en hytte i Vinje kommune, står det i mailen.

Bydelslege i Nordre Follo, Monica Viksaas Biermann, forteller at de har holdt kontakt med personene i hytta per telefon.

– I etterkant så ser vi at vi kunne tatt kontakt med kommunen. De ble ivaretatt per telefon. Det er oppegående personer og de var ikke så syke. Det er klart vi ville vurdert dette annerledes om de trengte helsehjelp underveis, sier Biermann, som har vært i kontakt med Opsahl etter at Vinje kommune ble klar over smitten.

Hun sier de fikk vite om coronasmitten til de tre personene noen dager etter prøvetakingen via bydelsoverlegen i Oslo og at de tre personene da hadde reist på hytta. Fastlege ble også koblet på mot personene i hytta.

Opsahl mener en rekke tenkelige scenarioer kunne ført til smittefare i kommunen, noe man kunne sikret seg mot dersom de hadde fått vite om de coronasmittede hytteturistene.

– Ut fra det disse personene forteller, har de overholdt streng isolasjon. Det er jeg veldig glad for. Så kommer jeg til å ha kontakt med dem for å følge opp den videre i isolasjonsperioden i Vinje. Jeg sender dem ikke ut av Vinje med en konstatert positiv prøve, sier Opsahl.

Han er helt klar på at det ikke er holdbart for ham som kommuneoverlege ikke å få beskjed om smittede som oppholder seg i kommunen, som andre i helsevesenet vet om.

– Den store utfordringen og det vi er redd for, er at vi får smitte inn i rekkene i helsetjenesten vår. I og med at vi er en liten kommune og jobber tett blir vi fryktelig sårbare. Hvis en lege blir smittet og jobber tett opp mot de andre, så rakner hele helsesystemet vårt, sier Opsahl.

Rådmann Jan Myrekrok i Vinje kommune er også misfornøyd med at de ikke fikk en varsling.

– De ble testet på mandag og dro på hytta samme dag og fikk svaret tirsdag. At de ikke fikk beskjed om å reise tilbake til bopel, synes vi de burde fått. Når de nå fikk prøvesvar, så ville vi gjerne hatt en advarsel om det, sier Myrekrok

– Vi har jo tenkt at vi ikke har det i kommunen.

Publisert: 16.03.20 kl. 21:09

