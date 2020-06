«VINN-VINN»: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) kaller det en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Foto: Kristofer Sandberg / VG

Vil gjøre det enklere å bygge terrasser og tilbygg – uten å søke

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil gjøre det enklere å bygge terrasser og tilbygg på egen eiendom.

– Hovedinnholdet i forslagene er at det skal bli enklere å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og at kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier Astrup til VG.

Han tror forslaget vil fjerne irritasjon rundt ventetid.

– Det er mange som irriterer seg over mye ventetid, og vi vil fjerne dette og forenkle hverdagen til folk, sier Astrup.

Slik det er i dag må man søke kommunen om tillatelse ved oppføring av terrasser som er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. Slike terrasser skal medregnes i eiendommens regulerte utnyttingsgrad.

– Vi foreslår at terrasser som har en høyde på inntil 1,0 meter fra ferdig planert terreng, og som er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter, kan føres opp uten søknad. Terrassene kan også ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men de kan ikke ha tak – altså de kan ikke være overbygde, sier Astrup.

– En annen viktig endring er at slike terrasser ikke lenger vil medregnes i utnyttingsgraden på tomten. De betyr at de som har fullt utnyttede tomter, nå kan bygge terrasser likevel. Det åpner opp en helt ny mulighet for veldig mange mennesker, sier han videre.

Tilbygg på 15 kvadratmeter

I tillegg til terrassemulighetene skal også muligheten for å sette opp et tilbygg på 15 m², som kan brukes til opphold og beboelse, være til stede uten å måtte søke om det.

I dag kan man reise et tilbygg på 15 m² uten søknad, men da kan det ikke brukes til opphold over lengre tid.

– Eksempler på dette kan være et mindre bygg med bad, større kjøkken eller soverom. Dette vil man nå kunne bygge uten å søke, sier Astrup.

– Den store forenklingen er at folk slipper å søke og kommunene slipper å behandle. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle som ønsker å sette opp terrasser eller tilbygg, mener han.

Han tror denne endringen vil bety at flere enklere kan starte prosjekter som har vært på vent tidligere. Han er også ganske sikker på at dette er noe ganske mange har irritert seg over tidligere.

– Det blir jo også billigere for folk. Det koster penger å søke, og når man slipper å søke så slipper man også å betale. Både innbyggere og kommunen vil spare penger på dette, og mange vil oppleve en større frihet til å gjøre tiltak på egen eiendom.

Høring i fire måneder

Forslaget blir sendt til høring nå, og høringsperioden er på inntil fire måneder. Det betyr at departementet kan være klar med de nye forskriftene tidligst til nyttår.

– Vi skulle jo gjerne gjort det ferdig slik at folk kunne ha bygget i ferien nå som denne sommeren har blitt så spesiell. Akkurat det er litt kjipt, men det vil kanskje være mulig å få gjort det innen nyttår, og fullt mulig inn mot neste sommer, sier statsråden.

Nye avstandskrav

I dagens lovverk er det ikke definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker nå å sette én meter som en minsteavstand.

– Begrepet «frittliggende» er et sentralt vilkår for kommunens adgang til å godkjenne plassering av visse bygninger nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel, som er fire meter, uten at det kreves søknad om dispensasjon, sier Astrup.

Han opplyser også at det vil bli foreslått en frist for å informere kommunen om når søknadsfrie tiltak er ferdigstilte. Det er det ikke per dags dato.

– Det skaper en uklarhet, og vi vil derfor foreslå å innrapportere til kommunen senest fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Vi foreslår også at det fremgår av bestemmelsen hvilken informasjon som skal meldes til kommunen. Slik blir det enklere for begge parter, for det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal sende inn eller ei.

Publisert: 12.06.20 kl. 10:06 Oppdatert: 12.06.20 kl. 10:19

