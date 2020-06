RYKKET UT: Store politistyrker rykket ut i til en sidegate i Haugesund sentrum mandag formiddag, da det ble meldt om knivstikking. Foto: Jostein Viestad

Døde etter knivstikking i Haugesund – mann siktet for drap

Mannen som ble knivstukket i Haugesund, døde natt til onsdag. Politiet har endret siktelsen mot den pågrepne fra drapsforsøk til drap.

En mann i 30-årene døde natt til i dag av skader etter å ha blitt knivstukket flere ganger i Haugesund sentrum. Mannen som raskt etter hendelsen ble pågrepet og siktet for drapsforsøk, er nå siktet for drap, opplyser politiet i Haugesund.

– Like før midnatt ble fornærmede erklært død. Den pågrepne er nå siktet for drap. Han er en norsk statsborger i 30-årene, hjemmehørende i Haugesund, og ikke tidligere kjent for politiet, sa politiadvokat Sveinung A. Andersen under en pressekonferanse onsdag formiddag.

Knivstikkingen skjedde mandag formiddag. Hendelsen skjedde i en sidegate til hovedgaten i Haugesund, og det var flere vitner til hendelsen. Flere ble avhørt allerede i går.

Politiet har også fått tilgang til video av deler av hendelsen.

– Vi har fokus på å kartlegge hendelsesforløpet, og avhør av vitner vil fortsette i dag. Siktede skal også avhøres i dag, sa politiadvokat Andersen.

– Det er for tidlig å si om det er noen relasjon mellom de to, sa han videre.

Publisert: 10.06.20 kl. 10:26

