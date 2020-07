BLE SATT UNDER VERGEMÅL: Magnus Holøyen (27) og broren Lars Peder Holøyen krever 3 millioner kroner i oppreisningserstatning fra Tolga kommune og Fylkesmannen i Innlandet.

Tolga-brødre krever tre millioner kroner i erstatning

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) ble registrert med diagnoser de ikke har og deretter satt under vergemål mot sin vilje. Nå krever de til sammen tre millioner kroner i oppreisningserstatning fra Tolga kommune og Fylkesmannen i Innlandet.

Det bekrefter brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal i Fend advokatfirma til VG.

– Jeg har i dag fremmet krav om oppreisningserstatning med 1,5 millioner kroner for hver av dem. Det er tale om reparasjon for den urett som er begått mot dem, sier han.

Onsdag mottok kommunen søksmålsvarsel med svarfrist 31. august 2020.

– Tolga kommune tar varselet til etterretning. Vi vil bruke tiden frem til svarfrist til å gjennomgå dokumentasjon og innhold i varselet, uttaler rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

SAKSØKER KOMMUNE OG STAT: Advokat Nicolai V. Skjerdal sier at brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen er blitt krenket på det groveste. Foto: Mattis Sandblad

6. oktober 2018 fortalte VG historien om de tre brødrene Holøyen som var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, to av dem på feilaktig grunnlag. Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje av Fylkesmannen i Hedmark.

Som følge av VGs avsløring ble det iverksatt en statlig granskning. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ba brødrene om unnskyldning på vegne av norske myndigheter.

To av brødrene fikk opphevet vergemålet etter at VG omtalte vergemålssaken første gang i juni 2017. Begge hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten at de hadde diagnosen.

Det offentlige granskingsutvalget rettet sterk kritikk mot måten brødrene hadde blitt behandlet på. I rapporten som ble offentliggjort 11. februar 2019, slo utvalget fast at gjennomgangen viste mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som var undersøkt.

HARD KRITIKK: Utvalget som gransket Tolga-saken la frem rapporten sin 11. februar 2019. Granskingsleder Rune Fjeld (t.h.) sammen med daværende kommunalminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie. Foto: Mattis Sandblad

Dette var hovedkonklusjonene i rapporten:

* Manglende dialog og medvirkning.

* Feilført diagnose og diagnoser brukt feil.

* Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere.

* Feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd.

I granskingsrapporten slås det fast at to av brødrene ikke har diagnosen psykisk utviklingshemning.

– For en av dem ble diagnosen feilført i journal, og diagnosen ble etter dette lagt til grunn og videreformidlet i flere sammenhenger.

TOLGA-LEDELSEN: Daværende Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (briller) og rådmann Siv Stuedal Sjøvold holdt en egen pressekonferanse i Oslo etter fremleggelsen av granskingsrapporten i februar 2019. Foto: Krister Sørbø

Publisert: 08.07.20 kl. 18:03

