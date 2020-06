SMITTESTOPP: Den norske corona-appen har 600.00 brukere. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Amnesty om Norges smitte-app: Blant de mest inngripende i verden

Norges «smittestopp» er ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International blant de mest alarmerende i verden – sammen med appene fra Bahrain og Kuwait.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver organisasjonen i en pressemelding publisert natt til tirsdag – dagen etter at Folkehelseinstituttet (FHI) kunngjorde at de sletter alle data fra appen etter et varsel om forbud fra Datatilsynet.

«Bahrain Kuwait og Norge har lansert noen av de mest inngripende covid-19-sporings-appene i verden, som utgjør en trussel for personvernet for hundretusener av mennesker», skriver organisasjonen, og fastslår at smittesporingen utgjør en trussel for menneskerettighetene.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Bakgrunn: FHI ber folk deaktivere smitte-app

Amnesty skriver at de informerte norske myndigheter og Datatilsynet om funnene sine 2. juni.

– Den norske appen var svært inngripende, og det var riktig å gå tilbake på den. Nå ber vi også myndighetene i Bahrain og Kuwait om å umiddelbart stanse bruken av appene i sin nåværende form, sier Claudio Guarnieri, sjef for Amnesty Internationals sikkerhetslaboratorium i pressemeldingen.

les også Appfloppen

– Har kjørt over folkets personvern

Amnesty International skriver at deres sikkerhetslaboratorium har undersøkt apper fra land i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Smittesporingsløsningene fra 11 land er undersøkt ekstra grundig: Algerie, Bahrain, Frankrike, Island, Israel, Kuwait, Libanon, Norge, Qatar, Tunisia og De forente arabiske emirater.

Blant disse var det altså Norges «Smittestopp», Bahrains «BeAware Bahrain» og Kuwaits «Shlonik» som var mest alarmerende, ifølge organisasjonen.

– Bahrain, Kuwait og Norge har kjørt over folkets personvern med svært inngående overvåkning, som går langt utover det som er berettiget i arbeidet med å hanskes med covid-19, sier Guarnier.

Generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs, sier til NRK at det kun er selve appen, og ikke hvordan den følges opp i de ulike landene, som er vurdert av organisasjonen.

Blant bekymringene til det norske Datatilsynet var at det var satt i gang innsamling av posisjonsdata via telefonens GPS-koordinater. Det betyr blant annet at appen vet hvor man befinner seg.

«Omfattende mengder personopplysninger om alle Smittestopps brukere samles inn til enhver tid, selv om det per i dag verken er mulig å benytte disse dataene til smittesporing/-varsling (annet enn i testkommunene) eller i analysearbeid», skriver Datatilsynet blant annet i varselet.

Les også: Kommunelege lagde eget system for smittesporing

Høie: – Frivillig å laste ned

Norges helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at han er uenig med Amnestys i at appen strider med menneskerettighetene.

– Fordi appen er helt frivillig å laste ned. Og veldig mange laster ned apper som lagrer sensitiv informasjon sentralt og som brukes til kommersielle formål. «Smittestopp» er en app som brukes og eies av fellesskapet for å bekjempe en pandemi. Og all informasjon blir slettet etter ti dager, sier han til kanalen, og understreker at han mener en slik app var riktig med tanke på situasjonen man sto overfor.

les også Camilla Stoltenberg: –Jeg er lettet over at vi ikke har den situasjonen de har i Sverige

Etter at Datatilsynet kom med sitt forbudsvarsel, sa FHI-sjef Camilla Stoltenberg i en pressemelding at Folkehelseinstituttet ikke er enige i Datatilsynets vurdering. De har likevel slettet alle data og satt arbeidet på vent.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over. Vi har ikke immunitet i befolkningen, ingen vaksine, og ingen effektiv behandling. Uten Smittestopp-appen vil vi være dårligere rustet for å forebygge nye utbrudd som kan komme lokalt eller nasjonalt, sa Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet har sagt at de vil svare Datatilsynet innen fristen 23. juni 2020, og har uttalt at de håper det vil være mulig å finne en løsning.

Publisert: 16.06.20 kl. 04:16

Fra andre aviser