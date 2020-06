Kilder til VG: Trønder-Venstre vil ha Raja som ny partileder

Både Agder Venstre, Viken Venstre og Unge Venstre har foreslått Sveinung Rotevatn som lederkandidat. Fra tidligere er det kjent at Oslo Venstre har gått inn for Sveinung Rotevatn som lederkandidat. I tillegg erfarte TV2 mandag at også Vestland Venstre har spilt inn Rotevatn på topp.