FHI med nye uketall: De fleste blir smittet privat

Av de 126 som er smittet den siste uken, ble over halvparten smittet hjemme eller på et privat arrangement.

Det viser en fersk rapport fra FHI. Smittekilden til 126 nye coronatilfeller er altså kartlagt:

Det er kommunene som har ansvaret for å drive smittesporing når et nytt tilfelle oppdages. Disse tallene viser at de ikke aner hvor nær en tredjedel av disse tilfellene fikk smitten fra.

Fakta og tall: FHI har i dag informasjon om kjent nærkontakt for 4457 av de registrert smittede i Norge. Blant disse hadde 68 prosent hatt kontakt med et kjent tilfelle.

Fortsatt lavt smittenivå

Onsdag slår Helsedirektoratet alarm, fordi de mener ikke folk holder nok avstand i Oslo og flere andre byer lenger.

VG skrev på mandag om hvordan det er store forskjeller på hvor folk nå smittes. 66 prosent av de nye coronasmittede bor nemlig i Oslo.

32 kommuner hadde nye smittetilfeller i uke 22 og 23, viser VGs talloversikt. Oslo ligger på toppen etter antall tilfeller, men ikke på tilfeller per 100.000 innbyggere:

FHI understreker imidlertid i den ferske rapporten at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå.

– Den samlede overvåkningen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller, påpeker FHI.

Antallet nye tilfeller i hovedstaden gått ned i uke 24, etter å ha tredoblet seg fra uke 22 til 23:

