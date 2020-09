IKKE I MÅL: Kunnskapsminister Guri Melby (V) gleder seg over at flere fullfører videregående skole. Men regjeringens mål om at ni av ti elever skal fullføre, er ikke oppnådd ennå. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Færre elever dropper ut - 78 prosent fullførte videregående

Færre enn tidligere forlater videregående før de skal. Rundt åtte av ti elever som startet i 2013, fullførte. Det er rekordmange, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Nærmere bestemt 78,1 prosent av elevene som begynte på videregående i 2013 fullførte skoleløpet. Alle fylker har stadig flere elever som fullfører, viser statistikken som Utdanningsdirektoratet slipper tirsdag.

– Det er bra at stadig flere elever fullfører og består videregående. Mange skoler gjør en god jobb, men vi har fortsatt en vei å gå. Regjeringens mål er at minst ni av ti skal fullføre. Derfor kommer vi med en reform av hele videregående skole til våren, som skal gi alle mulighet til å lykkes, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

HOPPET AV: Kim-Rune Bakkene (23) fra Modum hoppet av videregående og fikk jobb som sveiser hos entreprenøren Hæhre for fem år siden. Han mener skolen bør tilrettelegges bedre for ungdom som er mer praktisk anlagt og motivert for å jobbe med hendene. Foto: Therese Alice Sanne, VG

De nye tallene over gjennomføring og frafall viser at:

Andelen som fullfører har økt årlig siden 2006. Fullføringen blant de som begynte i 2013 er 6 prosentpoeng høyere enn de som begynte i 2006.

Elever som tar studieforberedende fullfører i større grad (87,6 prosent) enn de som tar yrkesfag (67,5 prosent).

Også på skoler i (tidligere) Finnmark og (tidligere) Østfold fylker, der det tradisjonelt har vært stort frafall, er det flere som fullfører videregående. Blant elevene som startet på videregående skole i Finnmark i 2013 , var det 15 prosentpoeng flere som fullførte (67,3 prosent) enn i elevkullet som startet i 2006 (52,6 prosent).

Østfold kunne på sin side notere seg for at åtte prosentpoeng flere elever i 2013-kullet enn blant elevene som startet i 2006.

For mye teori

Kim-Rune Bakkene (23) fra Åmot i Modum synes det er bra at flere elever fullfører videregående, men at spesielt for gutter i yrkesfag kan skolen tilrettelegges bedre.

– Jeg orket ikke mer teori. Derfor var jeg heldig som fikk jobbe full tid hos entreprenøren Hæhre i stedet for å fullføre skolen, sier Bakkene til VG.

Han beskriver seg selv som en praktisk orientert ung mann som «ikke orker å sitte for lenge på rompa.» Hos Hæhre jobbet han med sveising.

– For oss som er mest praktikere, er det nok viktig med en bedre kombinasjon mellom mest mulig praktisk opplæring og relevant arbeid i skoletiden, sier Bakkene som er i ferd med å lære mer om logistikk i tillegg til sveising. Nå jobber han hos Norsk Sveiseteknikk i Øvre Eiker i Viken.

Samtlige fylker har økt andelen elever som fullfører og består, og utviklingen gjelder både studieforberedende og yrkesfag. Flest elever fullfører og består i Sogn og Fjordane med 83 prosent (mot 78 prosent tidligere).

Blant tiltakene som regjeringen har satt i gang for å få ned frafallet, er ny struktur for yrkesfagene med mer og tidligere spesialisering. I tillegg har lærlingtilskuddet til bedrifter og arbeidsgivere som tar inn lærlinger, økt.

Ny beregning av gjennomføring Gjennomføring måles etter fem år for elever som begynte på studieforberedende, og etter seks år for elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Utviklingen er stabil fra 2012-kullet.

I årets publisering er det gjennomført flere endringer i statistikken for gjennomføringen av videregående opplæring.

Derfor kan ikke årets gjennomføringstall sammenliknes med fjorårets gjennomføringsandel på 75,3 prosent.

Samtidig er endringene tilbakeført for tidligere startkull tilbake til 2006. Ved å se på disse kullene 2006 og 2013 kan man se utvikling over tid

(Kilder: Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Ikke i mål

Kunnskapsminister Guri Melby minner seg selv og elevene om at regjeringens uttalte mål om at ni av ti elever skal fullføre videregående - ennå ikke er nådd.

Hun varsler flere grep.

– Dagens videregående opplæring har flere utfordringer. Mange elever begynner uten å ha grunnleggende ferdigheter i norsk, matte og engelsk som de trenger for å fullføre. Vi vet at stadig flere sliter med psyken, og at du bare har rett til opplæring i tre år oppleves som et hinder. Dette skal vi tak i med reformen av videregående opplæring, avslutter Melby.

Publisert: 08.09.20 kl. 08:03

