I PAKISTAN: Saleem Ahmad holder pengesedler i Pakistan på en fest i fjor vinter. Foto: TBSM Studios

Politiet etterforsker Oslo-gullhandler for hvitvasking

Han skylder millioner i skatt i Norge, men lever i luksus i Pakistan. Nå etterforskes Saleem Ahmad (55) av norsk politi for hvitvasking og falsk forklaring.

Nå nettopp

– Politiet har satt Saleem Ahmad under etterforskning og det innhentes nå opplysninger i saken, sier Martin Østby, avsnittsleder ved finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, til VG.

Ahmad og familien har drevet gullbutikken Sheikh Enterprises i Oslo i over 20 år. I april ble han slått konkurs av kemneren, som har et skattekrav på 4,6 millioner kroner mot ham.

VG har avslørt hvordan Ahmad har bygget seg opp en stor formue i Pakistan, samtidig som han ikke betaler skattekravet sitt i Norge.

– Internasjonalt er det satt i gang en prosess med de norske kontaktene våre i Pakistan for å innhente opplysninger derfra, sier Østby.

I OSLO: Saleem Ahmad utenfor butikken på Grønland i Oslo som han og familien har drevet i over 20 år. Foto: Tore Kristiansen, VG

I sommer valgte bostyreren å politianmelde Ahmad, da han oppdaget Ahmad hadde sendt 4,7 millioner kroner ut av landet etter at Skatteetaten varslet et stort krav mot ham i 2015.

Politianmeldelsen gjaldt hvitvasking, falsk forklaring og for å hindre inndriving av restskatten.

– Bakgrunnen for etterforskningen er de samme forholdene, bekrefter Østby.

Rik i Pakistan

Ahmad har hevdet at det ikke finnes penger noe sted til å dekke skattekravet mot ham. Men i høst avslørte VG hvordan Ahmad rapporterte inn en formue på 36 millioner kroner til pakistanske skattemyndigheter i 2018.

I Ahmads personlige selvangivelse i Pakistan for 2018, som VG har tilgang til, er blant annet følgende verdier oppført:

Seks eiendommer i byen Sialkot i Punjab til en verdi over 20 millioner kroner.

Investeringer i to tomter utenfor byen.

Over 10 millioner kroner i kontanter.

Flere dyre biler, deriblant en BMW med en oppgitt verdi på 1,36 millioner kroner.

Verdiene er merket «ikke forretningsvirksomhet».

EIENDOMSINVESTOR: Ahmad investerte i pakistansk eiendom i 2015 og var involvert i kontrakter for fire millioner kroner. Her er en kjøpekontrakt. Foto: TBSM Studios / Faksimile

I vår avslørte Dagbladet at Ahmad var ført som eier av luksuseiendommer i Dubai, i en stor eiendomslekkasje fra det lukkede emiratet.

Ahmad selv har aldri villet kommentere noen av artiklene. Han har heller ikke besvart VGs spørsmål rundt politiets etterforskning mot ham og det er ukjent hvordan han stiller seg til saken.

– Ahmad har ikke vært inne til avhør, sier politiførstebetjent Østby til VG.

Stortingspolitikere på banen

Etterforskning av økonomiske forhold i utlandet kan være vanskelig for politiet. Pakistan skal normalt dele finansiell informasjon med Norge, som bankkontoer og aksjeeierskap. Men eiendomsinformasjon, som utgjør mesteparten av Ahmads formue i landet, er vanskeligere tilgjengelig.

VGs avsløringer har fått stortingspolitikere til å ta til orde for mer omfattende avtaler med Pakistan.

– Det er helt åpenbart at situasjonen ikke er grei, dette er provoserende. En norsk statsborger har unndratt skatt og han har penger til å betale den skatten, sa leder av finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H) til VG tidligere denne måneden.

– Dagens bilaterale skatteavtale med Pakistan er fra 80-tallet og den er helt klart moden for å reforhandles. Det må vi gå i gang med, sa Asheim.

LEDER FINANSKOMITEEN: Stortingspolitiker Henrik Asheim (H) Foto: Tore Kristiansen, VG

– Vi må få til en skikkelig avtale med Pakistan for å få inndrevet skatten han skal betale til Norge, akkurat som vi hjelper en del andre land med å innkreve skatt, sa Asheim.

Det bor rundt 38.000 norskpakistanere i Norge. Mange tusen nordmenn eier feriehus eller er bosatt store deler av året i Spania, som heller ikke utveksler eiendomsdata med Norge.

– På et overordnet nivå illustrerer saken et problem med skjult formue i utlandet, da investert i eiendom. Vi bør jobbe for ordninger for informasjonsutveksling om formuesverdier med andre land, særlig land der det oppholder seg mange norske statsborgere – som eksempelvis Pakistan og Spania, sa finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) til VG.

VIL TA GREP: Finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad i Frp Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Publisert: 21.12.19 kl. 10:01

