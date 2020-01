STOR BELASTNING: Siv Renee Eriksen måtte sone to måneder i fengsel, noe hun beskriver som en vanskelig og belastende opplevelse. Foto: Ola Vatn / VG

Siv Renee Eriksen kunne sluppet fengsel: – Burde vært oppdaget tidligere

Den tidligere riksadvokaten sa torsdag at 33 personer hadde sluppet fengselsdom, dersom han var blitt informert i 2017. En av dem er Siv Renee Eriksen.

– Jeg opplever dette som rot fra ende til annen. Dette burde vært oppdaget tidligere, det hadde spart meg for så mye. For anmeldelse, ventetid, avhør, dom og fengsel. Alle de tingene tar på, sier Eriksen til VG.

Feiltolkning av EØS-regelverket omtales nå som den største skandalen i nyere norsk historie. Du kan lese VGs spesial om saken her. 78 personer antas å ha blitt feilaktig dømt. 2400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav.

Siv Renee Eriksen er blant dem som har sonet i fengsel. Hun ble dømt i 2018 og satt inne i to måneder, fordi hun hadde reist til Bulgaria flere ganger mens hun mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav. Hennes dom er en av de første 48 riksadvokaten pekte på med uskyldig dømte.

Så langt er det uttalelsene til tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch, som har skapt sterkest reaksjoner under Stortingets høring i saken. Høringen finner sted torsdag og fredag.

Kunne kanskje sluppet fengsel

Busch var klar på at dersom riksadvokatembedet hadde fått varsel om skandalen i 2017, da Trygderetten begynte å stille spørsmål om EØS-regelverket, kunne 33 personer sluppet domfellelse.

En av disse er Siv Renee Eriksen, som ble dømt i februar 2018.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Selvfølgelig hadde det beste vært om jeg slapp. Spesielt er det å gå og vente på noe du vet skal komme, vanskelig. Særlig når det drar ut i tid, sier Eriksen.

– Mens saken var til behandling, turte jeg nesten ikke bevege meg. Jeg tenkte at jeg måtte være klar til å dra, hvis det kom et brev eller en telefon.

– Traumatisk å sitte i fengsel

Den 3. oktober i 2018 ble Eriksen satt i fengsel. Hun sonet i et kvinnefengsel, og tilbrakte deretter julen hjemme med fotlenke.

– Det virker kanskje ikke sånn, men det er ganske traumatisk å sitte i fengsel, sier Eriksen.

– Jeg fikk bare feire julaften i fire timer med barn og barnebarn, fordi jeg måtte passe på tiden. Det er sånt som sitter i fortsatt.

Eriksen går ikke lenger ut av huset særlig veldig ofte. Hun har blitt folkesky, og liker seg best hjemme. Ifølge henne selv kan et fengselsopphold gjøre dette med deg. Det skaper en usikkerhet, som du aldri blir kvitt, sier hun.

Eriksen bor i en liten bygd med 300 mennesker, noe som gjør det vanskelig å være dømt som trygdesvindler. Noe av grunnen til at hun har valgt å stå frem nå, er for å vise folk at hun ikke er kriminell.

– Det er svarene vi venter på

Eriksen er ikke til stede under dagens høring på Stortinget, men har fulgt med hjemmefra.

– Er det noen svar du føler ikke er blitt besvart så langt?

– Alle spørsmål blir stilt, men det er svarene vi venter på. Jeg føler det er litt unnvikende svar fra regjeringen sin side. Vi berørte vil fortsatt ha svar på hvordan det kunne ta så lang tid før feilen ble oppdaget, sier Eriksen.

Nå håper hun at alle fakta kommer på bordet, og at alle spørsmålene som de berørte sitter igjen med, blir besvart.

– Jeg synes det er mye ansvarsfraskrivelse. Ingen kan si rett ut at «jeg eller vi gjorde en feil». Kjersti Monland sa at hun hadde gjort feil når hun gikk fra stillingen sin, men ble likevel værende i NAV. Det henger ikke helt på grep for meg.

Eriksen understreker at hun ikke har tapt så mye økonomisk, fordi hun ikke hadde begynt tilbakebetalingen ennå. Hennes krav var på over 500.000 kroner, og hun hadde bare betalt 15.000 kroner – som hun nå har fått igjen.

Ressurser kan påvirke

Under den åpne høringen om NAV-saken, ble generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen stilt spørsmål om hvor ressurser og økonomi kan ha betydning for om man vinner fram.

– Jeg tror at hvis advokater hadde fått mer tid til å jobbe med sakene, så kunne det vært oppdaget. Hvis en næringslivsleder hadde blitt tiltalt for det samme forholdet og kunne gått til et advokatfirma og sagt «jobb så mye det trengs, men få meg av det her» , så ville man på et tidspunkt ha oppdaget at her er det noen EØS-regler. Og hadde man ikke oppdaget det i første runde, hadde man kanskje tatt det helt til høyesterett, svarte Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

