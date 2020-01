STORM: Mildt og vått vintervær vil også kunne bety vind og storm. Her fra stormen Knud traff Tromøya utenfor Arendal, sommeren 2018. Foto: Tomm W.Christiansen

Klimafenomen gir varme vinterprognoser: – Ingenting med klimaendringer å gjøre

Et mildt og vått vintervær er ventet de neste tre månedene. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, som skjer uavhengig av global oppvarming i følge seniorforsker Nathalie Schaller ved CICERO.

Modellene som skal vise været for tre måneder framover pleier å sprike veldig, men denne vinteren er de uvanlig samstemte.

De viste en våtere og varmere vinter enn vanlig ut januar, og har så langt fått rett. Værmodellene viser også at det vil fortsette ut mars.

– Så langt ser modellene ut til å ha rett i sine prognoser. Desember var varmere og i tråd med det modellene viste, det gjelder starten på januar også, sier seniorforsker Nathalie Schaller ved CICERO Senter for klimaforskning.

– I prognosene for januar til mars har faktisk fem av de seks modellene vist varmere vær enn vanlig, mens den sjette foreslår at været blir gjennomsnittlig, sier Schaller.

Det støttes av klimaforsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen.

– Både langtidsvarselet, vanlig værvarsel og sesongvarselet peker i den retningen. Slik det ser ut akkurat i dag, ligger det an til å bli en mild vinter frem til slutten av mars, sier Kolstad til NRK.no.

Ikke klimaendringer

Selv om den globale temperaturen har økt med en grad og nye varmerekorder settes, kommer disse prognosene av et værfenomen som ikke har med global oppvarming å gjøre, foreklarer Nathalie Schaller.

– Dette har ingenting med klimaendringer å gjøre. Det handler om et mønster for hvordan lufttrykkene og sirkulasjonene endrer seg over den nordlige delen av Atlanterhavet, sier CICERO-forskeren.

Det milde været kommer på grunn av et klimafenomen kalt nord-atlantisk oscillasjon (NAO). Det beskriver svingningene i lufttrykk over havet mellom Island og Asorene.

De svinger mellom en positiv og negativ fase, og kan skape varmere eller kaldere vær, typisk om vinteren og tidlig på våren. Det påvirker klima over hele Nord-Europa.

– I år er det tilfeldigvis i en positiv fase, og det gir oss varmere og våtere vær. Dette er svingninger som følger et mønster og som skjer naturlig i atmosfæren, uavhengig av globale klimaendringer, sier Nathalie Schaller.

FØTTENE TIL FJELLS: De skulle på skitur, men da gradestokken viste 19 grader i Åndalsnes måtte de gå fjellturen på føttene. Foto: MORTEN HJERTØ

Meteorolog: – Det blir et ufyselig vær

Sesongprognosene stemmer med værvarselet for de neste to ukene, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli i StormGeo.

– Vi har hatt vindfullt, vått og varmt vær på slutten av året, og det ser ut til å fortsette. Det gjelder hele landet, men særlig i sørvest, sier Fagerli.

Det betyr rikholdige kraftmagasiner, men det betyr også vind og storm.

Fredag vil et stormsenter treffe vestlandskysten, varsler Meteorologisk institutt. Allerede torsdag var det oversvømmelser, innstilte ferger og stengte fjelloverganger flere steder. Vinden vil fortsette ut lørdag.

– Den sterkeste vinden, opp mot 30–35 meter per sekund, kommer i Midt-Norge. Men folk vil merke det godt i hele Sør-Norge, også i indre strøk. Det blir et ufyselig vær, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli.

Setter varmerekorder

Samtidig ble det satt en ny varmerekord for januar torsdag formiddag.

Først kom Åndalsnes i Romsdal med 18,6 grader, så høynet Sunndalsøra til 19,0 grader. Den forrige rekorden var 17,9 grader i 1989 .

– Selve værsituasjonen vi har nå er ikke uvanlig på denne tiden av året, men vi ser at vi slår varmerekorder hyppigere. Det er i tråd med at vi har klimaendringer med en grad høyere temperatur, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli ved GeoStorm.

Det settes ikke nye kulderekorder på samme måte, mens varmerekorder kommer stadig.

– Rekorder kan komme av at to ting skjer samtidig. Vi har en grad varmere temperatur på grunn av global oppvarming, og så kommer denne varmere perioden med NAO på toppen av det, sier seniorforsker Schaller.

Hun minner om at sesongprognosene viser bare gjennomsnittet, og det kan fortsatt komme enkelte kalde dager. I tillegg er langtidsvarsling av vær alltid usikkert.

– Vinteren er ikke over ennå, og det er fortsatt mye som kan skje for å endre bildet totalt. Slutten på vinteren i 2018 ble veldig kald og varte lenge, og dette kan skje igjen, sier klimaforskeren ved CICERO.

