MANGE SKRIVER: Kondolanseprotokollen for Ari Behn ligger i kapellet til torsdag klokken 16, før den flyttes til nattåpen kirke frem til fredag klokken 6. Foto: Berit Roald

Stor pågang for å signere kondolanseprotokollen for Ari Behn

Rundt 50 sider i protokollen var fylt med hilsener fra flere hundre personer torsdag formiddag.

Oppdatert nå nettopp

Det har vært stor pågang for å signere kondolanseprotokollen for Ari Behn i Oslo domkirke. Onsdag var det lange køer for å få signere protokollen, og kirken holdt åpent utover åpningstiden for at alle i køen skulle få skrive sin hilsen til Behn.

– Du spredte lys og fikk dem rundt deg til å skinne, skriver en.

Karakteristikker som «en fargeklatt» og «helt spesiell» går igjen. Flere skriver at han vil bli sterkt savnet og aldri glemt.

MINNES ARI: Mathea Sofie Midtsand fra Trondheim skriver i kondolanseprotokollen for Ari Behn som ligger i kapellet til Oslo domkirke. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Behn takkes dessuten for sitt bidrag til kunsten, og flere gjengir minner fra møter med ham på blant annet boksigneringer og kunstutstillinger. Mange skriver at de ikke kjente ham personlig, men likevel følte at de kjente ham.

Protokollen har ligget ute i domkirken, men var torsdag flyttet til kapellet på grunn av forberedelser til bisettelsen. Den ligger i kapellet til torsdag klokken 16 og i nattåpen kirke fra klokken 18 til klokken 6 fredag 3. januar.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han bisettes fra Oslo domkirke fredag klokken 13. Den kan du lese mer om her.

GATEKUNST: Også i andre deler av landet minnes folk Ari Behn. I Bergen har gatekunstnere malt dette bildet på en vegg hos det gamle biltilsynet i Fyllingsdalen. Gatekunstneren Tegson fra Bergen og de to spanske gatekunstnerne Bisho Sevillano og Rochihiro står bak maleriet. Foto: Marit Hommedal

Publisert: 02.01.20 kl. 12:37 Oppdatert: 02.01.20 kl. 13:00

