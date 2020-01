Brannofrene gravlagt: – Familien tok oss med storm

BERGEN (VG) Fembarnsfamilien søkte tryggheten i Norge, etter å ha flyktet fra krigen i Syria. Mandag ble moren og de tre døtrene begravet, etter en av vår tids verste branntragedier i Norge.

Oppdatert nå nettopp

Flere hundre mennesker fyller Haukelandshallen i Bergen under minnestunden for de fire som døde etter branntragedien 4. januar.

De døde er Malak Hauro (41), Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7).

Tilbake fra det som engang var en familie står tre: Faren og de to tenåringssønnene.

Det norske og kurdiske flagget henger på veggen bak de fire hvite kistene, som er prydet av store bårebuketter med hvite og røde roser.

Hvite slør ligger over kistene. Bak står bilder av de fire omkomne.

MINNES: Moren Malak (41), Rouhlat (9), Norjan (14) og Norjin (7) døde etter brannen i Ytrebygda i Bergen. Foto: Privat/Marit Hommedal, NTB Scanpix

Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen gir uttrykk for at tragedien har gått inn på alle i byen.

– Det er med stor sorg i hjertene våre at vi i dag tar farvel. Følelsen av fortvilelse, urettferdighet og maktesløshet sitter i oss alle. Vi deler deres sorg sammen med dere og hele byen står her med dere. Dere har vår dypeste medfølelse, sier ordføreren.

– Tok oss med storm

Rektor ved Aurdalslia skole Terje Tviberg tar utgangspunkt i to søstre – Rouhlat (9) og Norjin (7). som ikke lenger skal danse oppover skolegangen.

– Familien tok oss med storm allerede første dagen. Det var umulig ikke å like dem. De to jentene hadde en unik utstråling. De var alltid høflige og hadde ofte en fin kommentar på lur, etterfulgt av et smil, ser rektor på barneskolen i Ytrebygda.

Mange sto i kø for å legge ned blomster på kistene. Foto: HELGE MIKALSEN

Han legger til at foreldrene var utrolig flinke til å følge opp jentenes skolearbeid.

– Jentene var stolte over å komme fra Syria og glade for å være i Norge. Vi skal sørge for å ta dem med oss i hjertene våre, sier rektor Terje Tviberg.

I kø for å legge ned blomster

Etter minneordene hans står voksne, tenåringer og skolebarn i kø for å legge ned blomster foran kistene. Tribunene i idrettshallen er etter hvert blitt helt fulle.

For hver av jentene bes en egen bønn:

– Allah! Gjør henne til en forløper for oss og gjør henne til en belønning og en påminnelse for oss. La henne gå i forbønn for oss og godta hennes forbønn.

Jordfestelsen finner sted på Loddefjord gravplass. Fire åpne graver ved siden av hverandre venter det store gravfølget. Det blåser kaldt og skydekket sprekker opp.

En etter en løftes kistene frem. Faren er selv med, heiser kisten ned og dekker med jord.

JORDFESTELSE: De fire kistene bæres inn på den muslimske gravplassen i Loddefjord. Det kurdiske og norske flagget vaier. Foto: HELGE MIKALSEN

Funnet av røykdykkere

Det var tidlig om morgenen lørdag 4. januar at den verste dødsbrannen på 12 år skjedde:

Fire av barna og de to voksne var til stede i tomannsboligen i Ytrebygda. Faren og en av sønnene klarte å ta seg ut, men moren og de tre døtrene ble funnet av røykdykkerne og brakt til Haukeland universitetssykehus.

Livene sto ikke til å redde.

GRAVLAGT: Sørgende kastet blomster på kistene på gravplassen i Loddefjord. Foto: HELGE MIKALSEN

Far og to sønner tilbake

Familiens ni år gamle datter døde sent lørdag kveld. Tirsdag døde moren, den 14 år gamle datteren, og deretter den syv år gamle datteren.

– Vi hadde et lite håp om å få henne tilbake i live, sa familievennen Ibrahim Mustafa (35) om syvåringen da VG tirsdag forrige uke møtte ham og 41-åringens bror Dijwar Huro.

TOMANNSBOLIG: Dødsbrannen startet tidlig om morgenen i dette huset i Ytrebygda i Bergen. Foto: Frode Hansen

Lang reise etter trygghet

Faren i familien kom til Norge i 2015. To år senere kom kone og barn på familiegjenforening.

– Han valgte å komme til Norge for at barna skulle få et godt liv, borte fra krigen i Syria. De var veldig glade over å være her og hadde fått mange norske venner, sa barnas onkel Dijwar Huro.

Politiet mener at de har funnet årsaken til brannen og har ingen mistanke om noe kriminelt. Faren skal ha fortalt en venn av det brant i vaskerommet i første etasje.

Publisert: 13.01.20 kl. 10:31 Oppdatert: 13.01.20 kl. 14:25

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser