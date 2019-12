FAMILIEHUND: Hunden Bentley ble skutt. Familien har fortalt VG at hunden var spesiell for familien. Foto: PRIVAT

Skjøt naboens hund – ble frifunnet

Mannen i 50-årene som var tiltalt for å ha skutt naboens hund, ble i Nedre Telemark tingrett frifunnet.

Hendelsen skjedde 11. mai i fjor i Midt-Telemark. Bonden har erkjent å ha skutt hunden, men har forklart at han trodde det var en ulv som var på vei opp til saueinnhegningen på gården.

Retten mener denne forklaringen ikke kan utelukkes utover enhver rimelig og fornuftig tvil, og mannen er derfor frifunnet, kommer det frem av dommen.

Mannen har forklart at kona hadde kommet løpende inn i stuen og ropt at det var ulv inne hos sauene. Mannen tok derfor med seg en rifle og gikk ut.

Bonden er en erfaren jeger og svært kompetent skytter. Ifølge mannen så han først etter et halsbånd, men skjøt da han ikke så et. Han har forklart at han kunne se godt gjennom kikkerten på riflen, selv om det var mørkt ute.

Han er ikke tiltalt for ulovlig felling eller avlivning av dyr, og retten har derfor kun vurdert om avlivningen ble utført på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Tingretten mener de ikke kan utelukke mannens forklaring utover enhver rimelig og fornuftig tvil, og mener derfor handlingen samsvarer med rettslige standard for avliving av ville dyr.

