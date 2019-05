MISTET AU PAIR: Justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair måtte forlate landet tidligere i mai fordi UDI mener hun har arbeidet ulovlig i Norge. Foto: Frode Hansen, VG

Au pair-senter om å flytte inn før levert søknad:– Ikke vanlig praksis

Det står ingenting konkret om bosituasjon under bytte av vertsfamilie for en au pair på UDIs sider. Caritas au pair-senter oppfordrer til andre boløsninger.

– Det er ikke vanlig praksis, så vidt oss bekjent, å flytte inn hos en ny vertsfamilie før man har levert søknad hos politiet, sier fungerende leder Kristin Velure Strøm i Caritas Au pair-senter til VG.

Hvorvidt au pairer som bytter vertsfamilier kan flytte inn hos en ny familie eller ikke før de har levert ny au pair-søknad ved fysisk oppmøte hos politiet, er sentral i saken om justisministerens au pair. Aftenposten skriver onsdag at justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) filippinske au pair flyttet inn hos familien nærmere to måneder før hun hadde møte med politiet for å levere søknaden sin. I den perioden sier både au pairens advokat og justisministeren at hun ikke jobbet, men var en gjest i hjemmet.

– I de tilfellene hvor vi er i kontakt med au pairer som vurderer dette, vil vi oppfordre til å finne andre løsninger, fordi det er en uavklart situasjon å bo hos en vertsfamilie som gjest, sier Strøm.

BISTÅR AU PAIRER: Fungerende leder Kristin Velerue Strøm i Caritas Au pair-senter bistår au pairer og vertsfamilier daglig. De anbefaler at au pairene finner andre boløsninger enn den nye vertsfamilien før de har levert søknaden sin til politiet. Foto: Privat

– En viss uklarhet

Caritas au pair-senter får 1700 henvendelser i året, hvorav flesteparten er fra au pairer og noen fra vertsfamilier. De bistår blant annet med tolkning av regelverket.

– Vår vanlige praksis ved bytte av vertsfamilie er at vi informerer om at når man har levert inn en søknad ved fysisk oppmøte hos politiet, kan kan flytte inn og begynne å jobbe hos den nye familien, sier Strøm.

Hun sier at det basert på deres erfaring er vanlig at au pairen som skal bytte vertsfamilie bor hos venner, familie eller reiser til hjemlandet før de har levert søknaden. Grunnen til at det kan ta en stund før man får levert søknaden, er at det er ventetid for å få møte hos politiet.

– Ventetiden kan i noen tilfeller sette au pairen i en vanskelig situasjon, for eksempel dersom de ikke har noen kjente de kan bo hos i mellomtiden, sier Strøm.

Hun forklarer at man ifølge informasjonen på UDIs sider skal man ikke bo hos en vertsfamilie som gjest, men at det er generell informasjon som gjelder for dem som skal søke om førstegangs tillatelse.

– På UDIs nettsider står det ingenting konkret om den perioden før man har levert søknad hos politiet ved vertsfamiliebytte. Her er det en viss uklarhet.

Advokat: Oppfatter at hun handlet innenfor regelverket

Au pairen til justisministeren var nødt til å forlate Norge 10. mai, etter én dags varsel. Nå er hun hjemme på Filippinene, ifølge hennes advokat, Ingvild Bue Hornburg.

Kvinnen har ifølge sin advokat handlet i tråd med gjeldende regler, retningslinjer og beskjeder som hun har fått fra både politiet, UDI og au pair-byrået.

– Hun syns dette er fryktelig trist. Hun trives hos familien og er fryktelig lei seg for det som har skjedd. Hun føler seg ikke særlig godt ivaretatt av UDI som uten å spørre henne, familien, byrået eller venner bare legger til grunn at hun har jobbet i perioden, sier Hornburg til VG.

Advokaten forklarer at kvinnen har oppfattet det slik at det er innenfor regelverket å bo hos den nye vertsfamilien som en gjest inntil man har levert søknad hos politiet.

– Det er slik hun har oppfattet det og det er slik jeg har oppfattet at det praktiseres. Man skal ikke bli boende hos en familie som man av ulike årsaker har valgt å bryte med.

– Burde dobbeltsjekket

I en e-post til VG skriver justisministeren at au pair-ordningen har vært viktige for dem fordi de har fire barn i alderen 3 til 7 år.

– Vi tok inn en au-pair som hadde fått sin kontrakt hos en annen norsk familie sagt opp. Hun var dermed allerede i Norge da hun flyttet inn til oss. Vi har hele tiden visst, både vi og au-pairen at hun ikke kunne arbeide som au-pair hos oss frem til hun fikk levert søknaden personlig hos politiet, skriver han i e-posten.

til Aftenposten sier han:

– Jeg er nå blitt klar over at det kanskje ikke er riktig at man flytter inn før man har vært hos politiet. Det burde jeg selvsagt ha dobbeltsjekket. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg selvkritikk for.

