HEIER PÅ LÆREREN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil sikre at de som ansettes som lærere i fremtidens skole – er lærerutdannet.

Vil stramme inn loven: Fremtidens lærere MÅ ha lærerutdanning

VESTLI SKOLE (VG) Det har ikke vært et krav at lærere i norsk skole har lærerutdanning. Nå skal dette kravet lovfestes.

Kortversjonen Regjeringen, Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS, har blitt enige om å lovfeste et fremtidig krav om pedagogisk utdanning for å bli ansatt som lærer i norsk skole.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) bekrefter at lovfestingen ikke vil påvirke de lærerne som allerede er ansatt i skolesystemet.

Tiltaket vil ikke fjerne muligheten for midlertidig ansettelse av lærere der det er mangel på kvalifiserte kandidater.

Forslaget kommer samtidig med at det er påvist økende bruk av assistenter og ikke-pedagogisk utdannet personale i norske skoler.

Både KS og Utdanningsforbundet støtter lovfesting av kravet til pedagogisk utdanning for lærere, og ser på det som et viktig skritt for å forbedre undervisningens kvalitet.

Rekruttering av lærerstudenter og kvalifiserte lærere, spesielt i enkelte yrkesfag og i distriktskommuner, er en utfordring for både regjeringen og skoleeierne (kommunene og fylkeskommunene). Vis mer

Innstrammingen i det fremtidige kravet til lærerutdanning – er både regjeringen, lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet og KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) enige om.

På skolestart-dagen i Oslo forteller kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hvorfor de vil kreve at fremtidige fast ansatte lærere må ha lærerutdanning. Hun presiserer at kravet ikke skal ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er ansatt i en lærerstilling.

– Vi vil ikke avskilte noen, men sørge for at fremtidige lærere har formell lærerkompetanse, sier Brenna til VG.

Hun vil heller ikke vil ta bort dagens mulighet for skoleeier til å ansette midlertidig der det er mangel på kvalifiserte lærere – slik situasjonen er noen steder i Skole-Norge inn i et nytt skoleår.

Kan ansette på vilkår

Det kan imidlertid bli aktuelt å justere kravene i loven slik at reglene enda bedre legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene ansetter folk på vilkår om å fullføre en lærerutdanning.

– Jeg har vært opptatt av at vi må prøve å bli omforent om hvordan vi egentlig skriver noe så enkelt og komplisert i loven som at for å være ansatt som lærer så skal du være lærer, sier Brenna.

Både hun og hennes to avtalepartnere er klar over at skolene har gjort seg stadig mer avhengig av assistenter og ansatte som ikke har pedagogisk utdanning.

Derfor peker alle fremover i tid i svaret på om spørsmålet om lovfestingen lar seg gjennomføre i praksis i skolene.

ENIGHET: Ikke alltid denne trioen er samkjørte om skolepolitikk og lærerlønn. Men i kravet om at fremtidige lærere må ha pedagog-utdanning, er Gunn Marit Helgesen (KS), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og Steffen Handal (Utdanningsforbundet) hjertens enige. Også Skolenes Landsforbund (LO), Lektorlaget og Skolelederforbundet har deltatt i prosessen.

– Ja, hvis vi vil. Dette er et første skritt på veien. Men det er et veldig viktig skritt.

Nå slår man fast i loven at man skal ha lærerutdanning for å være lærer.

Sånn har det ikke vært før, sier lærer og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Han kaller det «en gledens dag» også fordi på at mange lærere har følt en usikkerhet på om kompetansen deres virkelig verdsettes.

– Viktigst av alt er det at dette blir bra for elevene. Å ha lærerkompetanse gjør at du kan gi elevene det de trenger, sier Handal.

Hånd i hånd med fienden

Han er kjent for i årevis å gå i klinsj med arbeidsgiverne i KS om lønn og arbeidstid. I denne saken går han hånd i hånd inn i klasserommet med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen (H).

– Vi har jobbet mye i KS med tiltak for å få bedre skoler og kompetanse i klasserommene. Kvalifiserte lærere er hovedgrepet og en suksessfaktor, sier Helgesen til VG.

VG skrev tidligere i sommer om den store økningen i bruken av assistenter og ufaglærte i skolen de siste ti årene. Samtidig sliter lærerutdanningene med rekruttering – og mange lærere slutter i yrket.

– I hvor stor grad foregår undervisning uten kvalifiserte lærere, Brenna?

– Det varierer fra kommune til kommune og fra skole til skole.

Og det varierer hvor lenge man for eksempel har en vikar inne, om det er langt sykefravær, eller at man ikke får tak i lærere når man lyser ut stillinger, svarer Brenna.

– Kraftig signal

Hun legger til at både de som enten nylig har søkt lærerutdanning,

eller som kan tenke seg å bli lærere skal høre at dette er et tydelig signal om at det er et stort behov for dem.

Gunn Marit Helgesen i KS legger til at spesielt innen enkelte yrkesfag og i distriktskommuner – blant annet i Nord-Norge er det vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere.

Hun viser imidlertid til at turnoveren turnoverenTurnover sier noe om hvor mange som slutter i en virksomhet eller sektor. For å kalkulere denne prosenten teller vi hvor mange som slutter delt på gjennomsnittlig antall ansatte i en spesifikk periode og ganger tallet med 100 for å få prosenten. blant fast ansatte lærere er blant de laveste i kommunesektoren – mellom 6 og 9 prosent, mot 13,6 prosent i snitt i sektoren.

– Så det er viktig å nyansere det også, sånn at vi blir treffsikre på hvor vi setter inn tiltakene, sier kommunenes representant.

– Så nå følger det med både høyere status og høyere lønn for lærerne fremover, Helgesen?

– Vi diskuterer ikke lønn nå. Nå diskuterer vi tydeliggjøring i opplæringsloven slik at den formelle kompetansen og kvalifiseringen er på plass. Og så får vi ta lønnsforhandlingene, om det er lønnsforhandlinger vi trenger, svarer Helgesen.

Sliter med søkere til lærerutdanning

Tonje Brenna mener nyheten om fremtidig lovfesting av at lærere som ansettes SKAL ha lærerutdanning – er et signal om at de tar lærere og lærerstudenter enda mer på alvor.

FREMTIDIG LÆRER: Steffen Handal er inne i sitt siste år som leder for Utdanningsforbundet. Han er en av flere lærerutdannede lærere i skolen – som kunnskapsminister Tonje Brenna trenger i årene fremover.

– Vi ønsker at du skal jobbe i skolen. Det er en forpliktelse til å si at når du kommer til våre skoler, så skal du møte et godt profesjonsfellesskap. Du skal ha kollegaer du kan jobbe med og spille på. Både andre som er lærerutdannede, og andre yrkesgrupper som kanskje har annen kompetanse med seg – som kan forsterke innsatsen du gjør som lærer, sier Brenna.

– I lys av rekrutteringsproblemene, hvor lurt var det å innføre fem års lærerutdanning?

– Vi aldri kan gå på kompromiss med at studentene våre skal være klare for det når de skal over i skolen. Det tar tid å lære seg den komplekse jobben det er å være lærer. Lærere som slutter forteller oss at det nettopp er kompleksiteten som gjør det krevende. Det er jo egentlig et argument for mer utdanning, ikke mindre, svarer Brenna.

Steffen Handal er enig, også han fastholder at en femårig masterutdanning var et riktig grep.

Nå skal han snart fratre etter mange år som leder av lærernes desidert største fagforbund, Utdanningsforbundet.

– Nå er det på tide at jeg kommer tilbake i læreryrket, sier Handal med glimt i øyet.