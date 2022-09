LEI AV LIDELSESHISTORIER: Mimir Kristjansson (R) sitter i Stortingets arbeidskomité. Han forsvarer streikeretten, og mener det er helt naturlig at tredjepart blir rammet av lærerstreiken.

Rødt-topp skjenner på foreldre som «sutrer» om lærerstreiken

Mimir Kristjansson (R) synes for mange foreldre sutrer om at barna deres ikke får gå på skolen - under lærerstreiken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Stortingsrepresentanten sitter i arbeidskomitéen, og er selv pappa. Han mener foreldre som roper på streikeslutt og tvungen lønnsnemnd under lærerstreiken, må skjerpe seg.

– Jeg tror mange foreldre støtter lærerstreiken. Vi har streikerett i Norge. Derfor må foreldre slutte opp om streiken og rette kritikken mot arbeidsgiversiden i KS fremfor å mase om hvor ille streiken slår ut for barna deres, sier Mimir Kristjansson til VG.

– Synes du foreldrene sutrer?

– Ja, jeg synes det er noen som gjør det. Det er ikke dem som er mest sårbare vi hører mest fra i avisene. At noen barn snur døgnet og gamer, eller at foreldrene er bekymret for barnas eksamenskarakterer, kan ikke være grunnlag for å stoppe en streik, sier Kristjansson.

Tirsdag trappet Utdanningsforbundet opp streiken og tok nesten 100 nye lærere i streik fra tirsdag i neste uke.

Dermed vil de ha drøyt 8.150 streikende medlemmer.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. Skolenes landsforbund har tatt ut 107 medlemmer og Norsk Lektorlag 89 medlemmer i streik.

– Samtidig får de hjelp av medier som kjører frem den ene lidelseshistorien etter den andre om foreldre og elever som rammes av streiken, legger stortingspolitikeren til.

PAPPA SELV: Mimir Kristjansson er selv pappa, riktignok for barnehage-barn. Men han mener det er viktig at foreldre respekterer streikeretten selv om deres egen familie rammes som tredjepart.

Han har selv bakgrunn som journalist og leder i nyhetsmedier.

– Kan ikke innføre streikeforbud

Kristjansson mener mange av historiene om unges psykiske helse og elever som driver rundt gatelangs, ofte er langt utenfor lærernes ansvarsområder.

– Mange foreldre skylder på lærerstreiken for noe som lærerne ikke har ansvar for. Derimot har arbeidsgiverne i KS ansvar for en rekke av de tjenestene som normalt skal fange opp barn som sliter, mener Mimir Kristjanssson.

– Er det ikke viktig å vise følgene av at mange elever er dobbelt rammet - først av pandemiskolen og nå av en lang lærerstreik?

– Jo, mange barn og unge ble særlig utsatt under pandemien. Men vi kan jo ikke innføre streikeforbud for norske lærere fordi det var en pandemi. Jeg vil oppfordre norske foreldre til å respektere en lovlig streik, styre seg litt og ta seg av ungene sine under streiken.

Foreldreleder: Flåsete

Elevpappa og leder for det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer, synes ikke Rødt-politiker Kristjansson treffer ballen helt rent i sin skjennepreken til foreldre.

– Vi har ikke ropt på tvungen lønnsnemnd, men dette har gått så langt at vi har bedt regjeringen ta grep i en fastlåst situasjon - da partene ikke ser ut til å klare det selv, sier Chramer.

Han og foreldreutvalget er spesielt bekymret fordi mange elever er rammet dobbelt - både av svekket skoletilbud under pandemien og nå - et svekket eller helt manglende skoletilbud en måned inn i et nytt skoleår.

Chramer forteller at utvalget er kontaktet av mange foreldre som er bekymret for sine ungdommer og barn.

FORELDRE-LEDER: Marius Chramer fra Tromsø er leder for det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– Det er litt trist at Kristjansson har et slikt perspektiv på dette. Han er litt flåsete når han underslår at streik og stengte skoler virkelig er ille for mange barn som nylig fikk et sterkt svekket skoletilbud under pandemien, sier FUG-lederen.

Venter på svar fra Brenna

– Streik medfører vel alltid at en tredjepart blir rammet?

– Ja, det er riktig, og vi respekterer streikeretten. Men vi savner et større engasjement fra regjeringen som uansett har ansvaret for barnas rett til skole, svarer Chramer.

Han sendte brev til kunnskapsminister Tonje Brenna om det manglende skoletilbudet for en drøy uke siden. Ennå har han ikke fått svar.

– Streiken kan vel ikke vare til jul heller, Mimir Kristjansson?

– Det ligger fortsatt an til at denne streiken blir enda mer langvarig. Det virker fastlåst. Nå er det partene som må løse dette selv. Det sitter jo politikere i styret hos arbeidsgiversiden i KS. De representerer partier som i en årrekke har lovet lærerne bedre lønn og arbeidsvilkår. Nå kan de levere, mener Rødt-politikeren.