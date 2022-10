STOR FLOKK: De seks yngste i familien Bergesen Hårvik samlet på ett brett: Caspian (9 md.), Robin (2), Ailo (5), Mats-Alrek (7), Nikoline (8) og Jenny (10). Eldstemann Elias (13) var ikke hjemme da VG var på besøk.

Anne Lise og Kjetil har syv barn: − Det er tøffe tider nå

BERGEN (VG) Maten blir dyrere, rentene stiger og strømregningene tar nattesøvnen fra folk. For denne familien på ni er det blitt stadig mer utfordrende å få endene til å møtes.

– Det er tøffe tider nå, sier Kjetil Hårvik (38) og Anne Lise Bergesen (41).

Da samboerparet på Sandsli i Bergen møtte hverandre for tre og et halvt år siden, hadde Anne Lise fire barn fra et tidligere forhold. Kjetil hadde ett.

Sammen har de fått to barn, begge født under pandemien, og nå teller flokken syv barn i alderen ni måneder til 13 år.

– I løpet av det siste året har utgiftene våre steget med rundt 10.000 kroner i måneden. Det er begrenset hvor mye vi kan kutte, sier Kjetil.

ÉN INNTEKT: De siste årene har familien Bergesen Hårvik levd på én inntekt. Over nyttår skal Anne Lise på jobbjakt, når minstemann Caspian begynner i barnehage.

Som for mange norske familier, er det de stigende boliglånsrentene som skaper størst bekymring for familien i Bergen.

For et par uker siden måtte de gjøre et grep de i det lengste hadde håpet å unngå.

– Jeg har nettopp vært i banken for å søke om avdragsfrihet på boliglånet. Det fikk jeg innvilget. Det er kjipt å måtte gjøre det, men det var eneste måten å få det til å gå rundt på, sier 38-åringen.

FULLT PÅ LOKKET: Alle barna i familien har fått navnet sitt på postkassen.

Da VG kommer på besøk den nest siste torsdagen i september, lukter det nybakte skillingsboller helt ut i entreen. Middagen er nettopp ferdig, og inne i stuen leker de seks yngste barna rundt.

Eldstemann har dratt på overnattingsbesøk til en kompis.

Men under familieidyllen ligger et stort alvor.

I likhet med mange nordmenn er Kjetil og Anne Lise bekymret for hvordan priser og renter vil utvikle seg fremover. Vinteren kan bli krevende, innrømmer de.

– Situasjonen er stressende. Det verste er usikkerheten. Man vet ikke hva som skjer, om det blir verre – og utgiftene øker.

Info Slik har prisene økt * Fra august 2021 til august 2022 steg konsumprisindeksen (KPI) 6.5 prosent, ifølge SSB. Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge * Utgiftene til en vanlig norsk familie har økt med 1.100 kroner i måneden siden februar, ifølge en utregning fra forbruksforskerne i Sifo i slutten av september. Vis mer

SAMBOERE: – Situasjonen er stressende, sier Anne Lise Bergesen (41) og Kjetil Hårvik (38).

I tillegg til boliglånsrenten, er det matbudsjettet som tar den største delen av inntektstkaken hos Anne Lise og Kjetil.

– Utgiftene til mat er på mellom 12.000 og 15.000 kroner i måneden. Vi spiser det jeg vil kalle vanlig norsk husmannskost, kjøtt og fisk og kylling. God og sunn mat, men ingen overdådig luksus.

De prøver å være prisbevisste når de handler.

– Vi prøver å følge med på tilbudene i butikken, og er ekstra oppmerksomme på det. Vi kjøper også varer som er nedpriset. Men vi har et barn som har cøliaki, og det er dyrt å kjøpe glutenfri mat, sier Anne Lise.

MYE KLESVASK: Vaskemaskin og oppvaskmaskin går annenhver dag hos familien Bergesen Hårvik på Sandsli i Bergen.

Strømregningen bekymrer også. I løpet av et år er utgiftene til strøm seksdoblet, minst.

– I august var regningen på over 6000 kroner. I august i fjor var den på under tusen kroner. Så kommer nettleien i tillegg. Vi er supertakknemlige for strømstøtten fra staten, men den kunne vært større, sier Kjetil.

De økte strømprisene har gjort familien mer bevisst på hvordan de bruker strøm, sier Anne Lise og Kjetil.

– Hos oss går vaskemaskinen og oppvaskmaskinen annenhver dag. Vi prøver å følge med på strømprisen på appen til strømselskapet. Vi setter ofte på klesvasken sent på kvelden, eller tidlig på morgenen, når prisen er på det laveste.

– Vinteren kan bli helt krise, om det blir 20 kroner kilowattimen, slik noen har spådd.

FAVNEN FULL: Med syv barn i huset er det alltid full fart hjemme hos Anne Lise Bergesen og samboeren. Her er Caspian (9 md.) og Robin (2) i mammas trygge favn.

Økte drivstoffpriser gjør et betydelig innhugg i familieøkonomien. Familien har en gammel 3-seters dieselbil, som Kjetil bruker i jobben. I april skaffet familien seg en 9-seters elbil, som har plass til alle.

– Jeg er bevisst på når jeg fyller, sier Kjetil, som er glad for at prisene har gått litt ned fra toppnivået i vinter da dieselprisen nærmet seg 30 kroner literen.

To av barna i familien går i barnehage, og med søskenrabatt koster det 5600 kroner i måneden. I januar skal minstemann – som er født på nyttårsaften – også begynne i barnehage. Da øker barnehageregningen betydelig.

– Barna går til alle aktiviteter, og det sparer oss for ekstra transportkostnader, sier Anne Lise.

STRØMSJOKKET: Kjetil Hårvik (38) er bekymret for hvordan strømutgiftene vil utvikle seg videre.

Anne Lise er utdannet hudpleier, men har jobbet lenge i hotell- og restaurantbransjen. Da hun ble alene med fire barn etter et samlivsbrudd, og ikke fikk tilrettelagt arbeidstid som alenemor, sa hun opp jobben i 2018.

– Etter nyttår blir det jobbjakt, sier hun.

Kjetil er ansatt i et byggefirma som utfører montasjearbeider av konstruksjoner i både betong, tre og stål. Han sier kostnadseksplosjonen det siste året har skapt usikkerhet i bransjen.

– Noen utbyggere avventer igangsetting av prosjektene sine, fordi lønnsomheten er usikker. Så det er usikre tider.

Anne Lise og Kjetil har gitt avkall på flere ting som for mange faller helt naturlig å gjøre.

– Vi går aldri ut og spiser. Det har vi aldri gjort.

De har heller aldri vært utenlands på ferie med barna. I stedet ferierer de på en familiehytte i Lærdal, som er eid av Anne Lises mor og hennes søsken.

– Noen Syden-tur er helt utelukket for oss, det er mange år til vi kan gjøre det, sier Anne Lise.

VEDLAGER: I garasjen ligger sekkene med bjørkeved klar til vinteren.

– Hva med klær og utstyr til barna? Det må være krevende med en så stor barneflokk?

– Jeg bruker “gis bort” på Finn. Der skaffer jeg mye. Til bursdager og jul ønsker vi oss forbruksting til barna, ting de har bruk for. Så arver de hverandre.

De har også begrenset julegavehandlingen til andre enn sine egne barn.

– I min familie har vi avtalt at vi ikke kjøper gaver til hverandre. Nå gir vi bare julegaver til fire nieser, i tillegg til våre egne barn.

Huset på Sandsli er i stor grad møblert av ting som er hentet gratis gjennom den digitale markedsplassen Finn. Bord, stoler, hyller og bilder er funnet der.

– I stuen er det kun sofaen, gardinene og TV-apparatet som jeg ikke har funnet på Finn. Salongbordet vi sitter rundt er det femte hittil i år. Når jeg vil skifte ut noe gir jeg tingene videre gratis til andre.

I kjelleren leier Anne Lise og Kjetil ut en leilighet. Det gir en kjærkommen og skattefri inntekt på 10.000 kroner i måneden, som er helt avgjørende for å holde familieøkonomien i balanse.

– Mister vi den inntekten, sliter vi veldig, sier de.

GJENBRUK: Huset til Anne Lise Bergesen og Kjetil Hårvik er i stor grad møblert av ting de har fått gratis på Finn. I stuen er det kun salongbordet, gardinene og TV-apparatet som er kjøpt.

De kjenner flere som har vurdert å selge boligene sine, og skaffe seg noe billigere.

– Leilighet er ikke noe alternativ for oss. Det er jo ikke så mange boliger som har 7–8 soverom.

I mai i år sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at norske familier ville gå i pluss i år, til tross for dyrere strøm, mat og drivstoff og økte renter. Vedums regnestykke ble i ettertid gjenstand for massiv kritikk fra flere hold.

Anne Lise og Kjetil sier de er usikre på om politikerne helt forstår hvordan mange nå sliter for å få endene til å møtes.

– Man blir oppgitt. Inflasjonen er en bekymring, og alt spiser på seg. Jeg tror dette kan fortsette lenge. Alt blir dyrere, sier Kjetil.