Ordfører krever at regjeringen griper inn: − Har en plikt til å beskytte liv

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) skriver i et Facebook-innlegg at det er på tide at regjeringen griper inn i lærerstreiken. – Nå er det nok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tross nærmere ni timers megling i helgen, kom ikke partene til enighet om en lønnsavtale for lærerne. Riksmekleren Mats Ruland uttalte søndag at avstanden mellom partene er for stor til at det er mulig å legge fram en skisse for en løsning.

Lærerstreiken har nå vart siden 8. juni.

Nå uttrykker ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap), bekymring for barn og unge som rammes av streiken.

– Nå er det nok. Streik er en demokratisk rettighet, men det er også en menneskerett å få skolegang, skriver han på sin Facebook-profil.

– Våre dispensasjonssøknader for ungdommene som har vært uten skole siden sommeren blir avvist, og vi får illevarslende meldinger fra foreldre, barnevern, psykologer og kommuneadministrasjonen om det som nå skjer.

– Bør ikke vente lenger

Om lag 100 nye lærere går ut i streik denne tirsdagen, og ytterligere 300 nye onsdag. Da vil hele 8450 lærere være i streik.

Tirsdag klokken 12.00 har de ti statsforvalterne frist til å rapportere til Utdanningsdirektoratet om konsekvensene av lærerstreiken for elever og lærlinger.

Disse rapportene er blant annet basert på meldinger statsforvalterne har fått fra kommunene.

BRUDD: Søndag strandet et nytt forsøk på å komme frem til en løsning. Fra venstre: Tor Arne Gangsø i KS, riksmegler Mats Wilhelm Bruland og Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Kåss mener regjeringen nå ikke bør vente lenger med å gripe inn.

– Regjeringen har en plikt til å beskytte liv, helse og viktige samfunnsfunksjoner, skriver han.

– Streiken på norsk sokkel fikk vare i 20 timer før det ble tvungen lønnsnemnd. Mange barn og unge har nå vært uten et meningsfylt skoletilbud siden juni.

– Urimelig

Flere tusen elever i Porsgrunn kommune er rammet av lærerstreiken, og oppvekstsjef Tollef Stensrud slår alarm om konsekvensene.

VG har fått innsyn i hvordan Stensrud vurderer situasjonen. I Porsgrunn er nå 3500 elever i alderen fra 6 til 15 år rammet av streiken.

– Porsgrunn kommune mener det er urimelig at våre barn og unge rammes så hardt. Vi ber om at statsforvalteren bidrar til at denne konflikten avsluttes så raskt som mulig, skriver Stensrud i en e-post til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

ADVARER: Tollef Stensrud er oppvekstsjef i Porsgrunn kommune.

Oppvekstsjefen skriver at kommunen har fått flere henvendelser der foresatte er redde for at barna deres har utviklet dårligere psykisk helse.

Til VG uttalte Stensrud mandag at det særlig har vært en økning i antall bekymringsmeldinger fra foresatte den siste uken.

– I helgen, og i dag, har det vært påtagelig flere henvendelser enn tidligere. Nå tærer det på for mange.

– Sjelden vi ser

I juni gikk de første lærerne ut i streik etter at Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag ikke godtok årets lønnsoppgjør. Siden har streiken blitt gradvis trappet opp i konflikten mellom lærerne og kommunesektorens organisasjon (KS).

– Det er sjelden vi ser streiker i offentlig sektor som varer så lenge som denne, sier arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i forskningsorganisasjonen Fafo til VG.

Nergaard håper å se partene hos Riksmekleren i løpet av uka.

– Det bør ikke ta for lang tid før de gjør et nytt forsøk. Dette rammer en viktig tredjepart – elevene – så nå må de gjøre alt de kan for å finne en løsning, sier hun.

Hun tror streiken vil avsluttes denne uken.

– Forrige uke ville jeg sagt at man lever farlig om man vil unngå tvungen lønnsnemd. Nå ser det ut til at regjeringen legger press på at partene selv skal finne en løsning, og det er nok et ektefølt ønske fra begge sider om å avslutte. Denne streiken begynner å bli veldig krevende for begge sider.

Det at unge rammes av streiken, legger et ekstra presse på partene, sier hun.

– Det er en spesiell situasjon. Det har vært noen år med corona, og dette gjelder unge som har rett til utdanning. Her må man gjøre sitt beste for å komme ut av det.