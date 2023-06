Kastet ut for å gjenbruke del av oppgave på eksamen

Siden 2018 har minst 77 studenter blitt mistenkt for selvplagiat. Mange av dem ble utestengt fra alle studier i Norge. Men går det egentlig an å plagiere seg selv?

– Begrepet selvplagiering er en selvmotsigelse, det er verdiløst og har ingen plass i akademisk sammenheng, sier Terje Einarsen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

En kartlegging VG har gjort viser at antall studenter som har blitt anklaget for fusk i form av selvplagiering de siste fem årene, er minst 77. Trolig er tallet langt høyere.

Årsaken er at flere av de 20 største undervisningsinstitusjoner VG har spurt, ikke har svart på spørsmålet, ikke fører oversikt over hvor mange som er tatt for selvplagiering, eller ikke skiller mellom plagiering og selvplagiering.

Info Fuskesakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

En av dem som fikk livet sitt satt på vent etter anklager om selvplagiering, er Unn Kleppe Likvern (27) fra Elverum.

Unn Kleppe Likvern

Høgskolen i Innlandet (HINN) mener Unn burde ha henvist til seg selv på en eksamen på barnehagelærerutdanningen høsten 2020. Grunnen er at hun gjenbruker sin egen definisjon av lek, som hun en gang tidligere i studiet har formulert i et arbeidskrav.

– Jeg var så fornøyd med det jeg skrev om lek, og tenkte det var fint å kunne bruke det igjen, sier Unn.

Hun går siste året av bachelorgraden når beskjeden kommer:

Det er opprettet en fuskesak mot henne.

Unn redegjør så godt hun kan overfor skolen om at hun har sjekket reglene, og ikke forstått at det var forbudt å bruke deler av et tidligere arbeidskrav.

– Det er fullstendig absurd å ta noen for å gjenbruke det de tidligere har levert i et fag. Det hun har gjort har ikke noe med fusk å gjøre, sier professor Einarsen ved UiB.

Likevel har utdanningsinstitusjoner, Felles klagenemnd (FK) og norske domstoler gjentatte ganger fastslått og bekreftet at selvplagiering på eksamen må straffes.

Skolen, Felles klagenemnd og domstolen, som til slutt bekrefter Unns utestengelse, mener hun ved å gjenbruke definisjonen sin av lek har gjort seg skyldig i brudd på skolens regler om fusk, og at disse er tydelige og lett tilgjengelige.

Universitets- og høyskoleloven er i dag formulert på en måte som overlater til den enkelte studieinstitusjon å lage egne definisjoner av fusk. De varierer derfor fra sted til sted. Før sommeren skal det legges frem et nytt lovforslag.

– Vi har sett et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) nylig til VG.

Les også Rydder i fuskesaker: Vil omgjøre streng praksis HINN-studentens «selvplagiat» ville ikke blitt definert som fusk, hvis utdanningsministerens nye lovforslag blir vedtatt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Flere skoler definerer gjenbruk av eget arbeid som fusk hvis studenten ikke henviser til seg selv.

– Utdanningsinstitusjonene kan ikke lage regler som gjør at man straffer fusk som ikke er fusk, fastslår Einarsen.

Han mener at fuskebregepet må ha et innhold, og at handlingen må være klanderverdig og i strid med akademisk virksomhet for å kunne regnes som fusk.

– Men mange skoler sier de har tydelige regler om at det ikke er lov å gjenbruke tidligere studentoppgaver?

– At slik gjenbruk er lovlig hvis de henviser til eget tidligere arbeid, mens det ellers er fusk, er et så dustete at det ikke kan være lovlig. I akademia er gjenbruk generelt lovlig og etisk fullt forsvarlig, understreker Einarsen.

Unn Kleppe Likvern

Unn får beskjed om at hun må vente til januar før skolen bestemmer om hun skal utestenges eller ikke. Tiden går uten at det kommer noen avklaring, og hun begynner forberedelsene til praksisperioden hun skal ha i en barnehage fra februar.

– I slutten av januar etterlyser jeg vedtaket, og får vite at saken min «har blitt borte i bunken», men at de skal behandle det et møte i slutten av februar, forteller hun.

Dermed kommer vedtaket om utestengelsen rett før praksisperioden starter.

– Det var så vondt. Og det gikk jo ikke bare utover meg, men barnehagen der jeg skulle jobbe sto plutselig uten praksisstudent. De hadde jo lagt ned mye arbeid i å forberede seg til jeg skulle komme.

Unn er svært takknemlig for forståelsen og støtten lederen, praksislæreren og de ansatte i barnehagen viste henne. De ønsket henne velkommen tilbake da utestengelsen var over ett år senere.

Prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, kommenterer Unns sak slik:

– En eksamen skal la studentene vise sin kompetanse på like vilkår. Institusjonenes eksamensreglementer skal bidra til dette. Mange institusjoner krever at studentene oppgir hvor de har hentet materiale fra, inkludert eget arbeid fra tidligere. Kravet er satt for at sensor skal kunne gi en faglig forsvarlig vurdering av studentenes besvarelser.

Seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde

Seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde, er en av mange som over tid har vært svært kritisk til begrepet selvplagiering og hvordan studenter straffes for dette.

– At unge studenter mister inntil et år med studier er en ubegripelig streng straff, sammenlignet med hva de har gjort. Skulle jeg gjort det samme, ville det ikke fått noen konsekvenser for meg, sier Welde.

Han ville selv aldri meldt et tilfelle av selvplagiering som fusk.

– Vi som skal veilede og sensurere må også bruke sunn fornuft. Grunnen til at vi gjør denne jobben, er jo for å utdanne unge mennesker til arbeidslivet.

Han påpeker at mange både i og utenfor akademia er rystet over at unge mennesker behandles på en slik hårreisende måte.

– Hvem er de egentlig disse som insisterer på å legge unge menneskers liv i ruiner på grunn av små formalfeil? spør Welde.

Unn skaffer seg etter hvert advokathjelp og klager på utestengelsen. Advokat Snorre Kristiansen hjelper henne. Han har representert mange studenter i fuskesaker, og er lite imponert over hvordan skoler, FKN og domstolene behandler sakene.

Advokat Snorre Kristiansen

– Det ser ut til at retten ganske så forenklet bare legger tekstkontrollrapporten til grunn, uten å drøfte om den gir uttrykk for en fuskehandling eller ikke, sier Kristiansen.

Felles klagenemnd opprettholder vedtaket om å utestenge Unn, og hun bestemmer seg for å ta saken for retten.

– Jeg opplevde det som så urettferdig og uforståelig, og trodde domstolen ville vurdere det annerledes.

Hun tar feil. Dommer Bente Westgård i Østre Innlandet tingrett, mener vedtaket om utestengelse er helt korrekt. I dommen står det blant annet:

«Krav til kildehenvisninger er grunnleggende ved høyere utdanning, og det stilles som nevnt tidligere høye krav til studentene i eksamenssituasjonen. Retten finner trygt å kunne konstatere at informasjon om kildebruk og retningslinjer for fusk/forsøk på fusk ved eksamen var tilgjengelig for kandidaten.»

Advokat Ruben Haugland

Unn ble deprimert og nesten handlingslammet den første tiden etter dommen. Hun følte seg som et saksnummer uten at de tok hensyn til mennesket bak.

– Vennene mine var på skolen, mens jeg satt hjemme og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg mistet troen på alt.

Advokat Ruben Haugland har representert flere studenter i fuskesaker.

– Jeg savner at studentens forklaring blir hørt. De behandles på samlebånd, men sakene påvirker dem i årevis etterpå, sier han.

Han mener de som behandler fuskesakene blåser i intensjonen bak handlingen, og ikke spør seg om studenten faktisk har fått en urettmessig fordel av den.

Unn Kleppe Likvern

Unn flytter ut av studentboligen og hjem til mamma, som selv er lærer, og en god støtte for henne.

– Jeg tok etter en stund et valg. Det sto mellom å gå i kjelleren og bare ha det vondt i et år, eller bruke det til noe produktivt. Heldigvis klarte jeg å velge det siste, sier Unn.

Hun benytter anledningen til å gjøre noe med en helseutfordring hun har hatt, hun tar lappen og skaffer seg fire jobber. To i barnehage og to som assistent for unge med spesielle behov. Da får hun likevel gjøre det hun elsker mest: Å være sammen med og å hjelpe barn.

Junidagen Unn møter VG, venter hun på sensur på bacheloroppgaven, ett år etter alle klassevenninnene. Hun har bestemt seg for ikke å være bitter, ikke tenke på året med tapt inntekt, eller at hun fortsatt står på venteliste til psykolog for å bearbeide det som har skjedd. Men hun er nervøs for sensuren.

– Jeg er ikke bekymret for oppgaven, for faglig synes jeg det gikk bra. Men jeg er så redd de har funnet noe de kan ta meg på igjen, noe jeg ikke har skjønt.

Unn består, og kan etter sommeren endelig begynne å jobbe som utdannet pedagog i barnehage.