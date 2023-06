VANNETS HERSKERE: Gresset tåler å bli tørt. Men barn må få hjelp av H2O i varmen. Det slår byrådslederen og byråd for miljø og samferdsel i Oslo fast.

Klarsignal i Oslo-varmen: Barnehager og skoler kan skru på sprederen

Vanningsforbudet i Oslo gjelder ikke varme barnehagebarn, slår byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fast. Han gir også fritak for å fylle opp småungenes plaskebasseng.

Kortversjonen Det er ikke lov å bruke hageslange og spreder til å vanne i private hager i Oslo nå.

Tiltaket ble innført på grunn av økt vannforbruk i varmen og at Skullerud vannbehandlingsanlegg er ute av drift.

Byrådet i Oslo gjør unntak i vanningsforbudet, og åpner for at barnehagebarn og små skolebarn kan bruke vannspreder til nedkjøling.

Å fylle små plaskebasseng er også tillatt, hvis formålet er nedkjøling. Vis mer

Hetebølgen skyller over Østlandet, og gradestokken kryper oppover mot 30-tallet.

Lørdag er det spådd at hetebølgen hetebølgenDet er norsk hetebølge hvis temperaturen blir 27 grader eller mer, fem dager på rad. vil nå Oslo – der kommunen innførte forbud mot vanning med hageslange og spreder forrige uke.

Etter bekymrede spørsmål fra foreldre og ansatte i barnehagene i byen, kommer byrådsleder Johansen med ett viktig unntak:

Selv om det ikke er lov å vanne hagen med spreder eller hageslange, er det lov å «vanne» barnehagebarna og de yngste barna på barneskolene.

– Det er tillat å ha på en liten spreder på i en kort periode for å kjøle ned barna, sier Johansen til VG.

– Det er viktig å gi den kraftige beskjeden: Det er faktisk tillat og nødvendig å gjøre.

Dagbladet omtalte presiseringen først.

RING MEG NÅR DU SKAL TIL STRANDA: Raymond Johansen og Sirin Hellvin Stav anbefaler å kjøle seg ned på byens strender og bad.

– Virkelig veldig varmt

VG møter Johansen og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), foran Rådhuset i Oslo sentrum.

Der kjøler de seg ned på helt lovlig måte: med vann fra fontenen i borggården. Vannet resirkuleres, og bidrar derfor ikke til å belaste ledningsnettet for vann i Oslo.

Det er nemlig ikke mangel på vann som har fått byrådet til å innføre restriksjoner på bruk av hageslange og spreder – men at vannforbruket har økt i varmen og at Skullerud vannbehandlingsanlegg er ute av drift.

– Det er ikke ment å ramme unger som trenger å avkjøles i barnehagen, sier byråd for Hellvin Stav.

Også byråder kan sette pris på nedkjøling i varmen. Bla for å se flere bilder:

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Johansen er bekymret for at det blir fryktelig varmt for barna, som er ute store deler av dagen.

– Det er barnehager, som ligger midt mellom bygninger, hvor det er virkelig veldig varmt.

Hellvin Stav mener dette er et spørsmål om folkehelse for barna:

– Så de ikke blir overopphetet, sier hun.

Hjemmevanning

På Oslo kommunes nettsider svarer de slik på spørsmålet om barna kan leke med vannet:

«Det er viktig at man ikke bruker unødvendig mye vann. Unngå bruk av vannspreder til lek og moro».

Byrådene firer også på disse reglene:

– Hva med hjemme? Kan man fylle et lite plaskebasseng til barna?

– Ja, hvis de skal avkjøle seg og har behov for det, så selvfølgelig, sier Hellvin Stav.

De to oppfordrer alle voksne til å spare på vannet.

– Vi oppfordrer til å prøve være bevisst på forbruk, sier Hellvin Stav.

– Det er høyt forbruk nå av naturlig grunner: det er så varmt. Men det er også tørt og det er skogbranner, så det er ekstra viktig at brannvesenet har nok til å slukke branner, fortsetter hun.