ANNET ENN REGN: Mye regn er en vanlig årsak til skred. Det har det ikke vært i Valsøyfjorden nylig. Dermed leter geologene etter andre årsaker til skredet.

Geologer om dødsskredet: Avrenning mulig årsak

Vann på avveie er én av de mulige forklaringene på fredagens skred, sier geologer VG har snakket med. Nå undersøkes det om anleggsarbeidet på ny E39 kan ha endret på avrenningsmønsteret.

En kvinne i 80-årene mistet livet i skredet som tok med seg ett hus i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld.

I området der skredet har gått bygges det ny E39, og også en anleggsvei er under bygging. Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt, men årsaken til skredet er så langt ukjent.







Nå begynner arbeidet med å forstå hvordan dette kunne skje. For mye vann som blir ledet ned i bekken, og flytting av store masser, er blant de mulige forklaringene som geologer nevner for VG.

Prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen ønsker ikke kommentere dette.

– Dette er uttalelser fra fagfolk som generelt kan være riktig, sier Nesje.

Geolog Kalle Kronholm er daglig leder i firmaet Skred AS, hvor de jobber med å prosjektere tiltak for å sikre mot skred når det bygges i bratt terreng.

Han understreker at han ikke kjenner til området eller prosjektet utover hva han har sett på kart og lest i nyhetene. Han sier at skredet ser ut til å ha gått i et område hvor det kan være marin leire. I tillegg renner en bekk gjennom skredområdet.

Han mener det i arbeidet nå er to ting man bør se på:

– Det ene er hvor mye masser man har flyttet rundt på i terrenget, og det andre er hvordan vannet er håndtert. Hvis anleggsarbeidet endrer på avrenningsmønsteret på bekken, kan det endre stabiliteten i massene.

Geologen viser til at leire er en forholdsvis myk masse.

– Hvis du legger for eksempel to tonn pukk på den ene siden, begynner det enkelt forklart å bule opp på den andre siden. Jordsmonnet er såpass mykt at det forsøker å få en likevekt. Men alt dette er bare spekulasjoner. Dette er noe som Statens Vegvesen helt sikkert vil se nærmere på, sier Kronholm.

VANN, MEN HVORFRA: Politiet leder undersøkelsene av rasstedet i Valsøyfjorden, med støtte fra blant andre Statens Vegvesen. OMKOM: En persom omkom i raset i Valsøyfjorden fredag kveld.

– Kan ha med avrenning å gjøre

Geolog Kronholm tenker at bekken kan gi en forklaring på hva som er skjedd.

– En bekk har et naturlig leie og en naturlig vannføring. Men hvis man leder vann fra et stort felt ned i det som ellers var en liten bekk, kan det ha noe å si for stabiliteten i leiren. Bygging av skogsbilveier er for eksempel noe som kan gjøre dette. Når du har tette flater som veier, får du en ganske anderledes avrenning av vannet. Det kan ha en negativ effekt, sier han.

Også Vidar Gjelsvik, geotekniker ved Norges Geotekniske Institutt, nevner dette.

– Masseforflytninger kan lede vannet på en annen måte hva som var naturlig før byggingen startet. Skredet i Valsøybotn kan være silt og sand som er mettet med vann, og er ikke nødvendigvis et leirskred. I så fall kan det være vannrelatert. Og siden det ikke har regnet mye i det siste, kan det ha med avrenning å gjøre. Jeg vil tippe at avrenning som mulig årsak er blant det som blir vurdert i en gransking, sier Gjelsvik.

HER GIKK RASET: Raset gikk nedenfor anleggsområdet for ny E39.

Viktig å finne starten

I reguleringsplanen for ny E39, skriver Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at de mener dimensjonene på kulvertene - tunneler som skal lede vekk vann - ikke er godt nok dimensjonert med tanke på 200-årsflom. I samme plan svarer Statens Vegvesen at kulvertdimensjonen skal økes i byggefasen.

– Dette viser at de har håndtert punktet om vann, og det er bra. Spørsmålet er hvordan dette er håndtert i anleggsfasen, sier Kronholm.

Arbeidet i området er ikke kommet så langt som til kulvertene, og prosjektdirektør Ove Nesje i Vegvesenet ønsker ikke kommentere dette.

– Jeg kan ikke kommentere detaljer i reguleringsplanen, sier Nesje.

Han har tidligere sagt til VG at arbeidet med å bygge ny E39 kan ha påvirket stabiliteten i terrenget, men at det er for tidlig å konkludere.

– Årsakssammenheng er komplisert, så vi må bruke mer tid på å få klarhet i hva som har skjedd, sa Nesje lørdag morgen.

Vidar Gjelsvik ved NGI har i flere tilfeller arbeidet med utredning av skred som er gått.

– Å finne ut hvor skredet har startet, er avgjørende for å finne ut hva som har utløst det. Årsaker kan for eksempel være mye nedbør, endret avrenning, flytting av masser, erosjon, vibrasjoner eller jordskjelv, sier han.

Gjelsvik understreker at han ikke kjenner til raset i Valsøyfjorden spesifikt, og snakker generelt om hvilke undersøkelser som gjøres vanligvis.

Lørdag formiddag fortalte naboer til VG om sprengningsarbeid og stor aktivitet i anleggsområdet. Gjelsvik nevner dette som mulige årsaker til skred.

– Vi har eksempler der for eksempel vibrokomprimering av masser eller sprenging kan ha vært en medvirkende årsak til skred. Vanlig anleggstrafikk har ikke vært vurdert som medvirkende i skred jeg kjenner til, sier geoteknikeren.