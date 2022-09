TATT: Hendelsen skjedde ved 16.30-tiden på buss 34 fra sentrum mot Tåsen. En mann i 40-årene ble pågrepet i Uelandsgate av bevæpnet politi. Personen som er sladdet på bildet er bare en vanlig passasjer.

Mann med våpen tatt på buss i Oslo

Store politistyrker pågrep i dag en mann med det vitner beskriver som et «maskingevær» på en rutebuss i Oslo sentrum.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– På vei mot Alexander Kiellands plass så jeg bussen kjørte forbi politi med våpen og skuddsikre vester, sier et vitne som satt på 34-bussen da hendelsen skjedde.

På et tidspunkt skal det ha vært flere politibiler som fulgte etter bussen oppover Uelandsgate.







– Ikke lenge etterpå var det masse politi med våpen som samlet seg utenfor bussen.

Da bussen stoppet for politiet, skal en mann i 40-årene skal ha sagt: «Ja, dere er ute etter meg», forklarer vitnet til VG. Mannen ble pågrepet og ransaket utenfor bussen.

– Jeg så politiet fant noe som lignet på et maskingevær. Han hadde skjult det godt, for politiet måtte lete litt før de fant det, sier vitnet til VG.

Hendelsen skjedde ved 16.30-tiden på buss 34 fra sentrum mot Tåsen.

Oslopolitiet bekrefter hendelsen

– Vi hentet en kar som vi hadde fått melding om at hadde et våpen med seg på bussen, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen ved Oslo politidistrikt til VG.

– Stemmer det at han hadde med seg et maskingevær?

– Jeg ønsker av etterforskningshensyn ikke si noe om hva slags våpen han hadde med seg, men jeg kan bekrefte at vi har kontroll på en person. Han skal få forklare seg mer om dette våpenet i avhør.

Oslo-politiet ønsker å takke publikum som ringte inn meldingen om våpenobservasjonen.

– Det var gode vitneobservasjoner som gjorde at vi fikk kontroll på denne personen. Vi må takke publikum for det, avslutter Iversen.