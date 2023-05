HEI SAN(D)N: Her ligger anden «Dori» utenfor vinduet til føde- og barselavdelingen ved Ullevål sykehus.

En an(d)nerledes «pasient»: − Veldig tam

Utenfor vinduet til avdelingen Føde/Barsel A ved Ullevål sykehus, ligger en and og ruger på fremtiden.

– Den ligger pent og pyntelig og er veldig tam. Vi kan gå helt opp til henne og hun gjør ingenting ut av seg, forteller sykepleier Emma Holth til VG.

Anden, som etter alle solemerker er en stokkand, har fått navnet «Dori».

– Hun kom for rundt én og halv uke siden. Så la hun først ett egg, var borte i et døgn, kom tilbake og la ett egg og så videre. Nå har hun vært her ganske jevnlig, forteller Holth.

De ansatte ved avdelingen har laget en liten levegg for å skjerme «Dori» fra vinden, samt lagt ut et pledd. Jevnlig fyller de på med mat og vann for «pasienten».

– Den ligger rett utenfor vaktrommet vår, så vi har full kontroll, forteller Holth.

Med oppvartning fra de ansatte ved avdelingen har «Dori» lagt flere egg. Det til stort engasjement fra de ansatte, og de nybakte mødrene ved avdelingen.

Nå forbereder fødeavdelingen seg på å ta imot nye familiemedlemmer.

– Nå venter vi litt på at disse eggene skal klekke, så er vi litt i tenkeboksen for hva som skal skje videre. For vi er redd for at de skal dette ned, vi er i andre etasje. Så vi kommer nok til å ringe dyrebeskyttelsen, slik at den kan få bli fraktet vekk, forteller Holth.

Frem til det skjer, skal «Dori» få best mulig oppfølging av de ansatte ved avdelingen, forteller Holth.

– Hun blir prioritert på lik linje med pasientene.

Zoolog ved Universitetet i Agder, Roar Solheim, forteller at dette er normal oppførsel for stokkender.

– Det skjer til stadighet at de gjør det. Det kan ha noe å høre med at de har skjønt at ved å hekke så nærme mennesker, så er det mindre fare for at noen spiser eggene. Det gir en viss beskyttelse, forteller Solheim.

Zoologen forteller at hvis en and slår seg ned for hekking i nærheten av deg, er det bare å la fuglen få gjøre sitt. Men den vil ikke ta skade av at man setter frem mat og vann.

Når eggene klekkes vil mor frakte andungene til vann, forteller Solheim.

For «Dori» og andre stokkender som denne våren er vordende mødre, er normal rugetid fire uker.