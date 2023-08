SKOLEGLEDE: Den ferske SV-lederen fant glede i klatre-apparatene i skolegården ved Bolteløkka skole i Oslo mandag ettermiddag, i en periode da regnet tok en liten pause.

Statsbudsjettet: Slik vil hun presse Støre

SV-leder Kirsti Bergstø gjør det klart at de gjerne går inn i regjering. Og hun sier det er én sak og to områder de vil prioritere i kampen om neste års statsbudsjett.

I mars gikk Audun Lysbakken av som SV-leder etter 11 år i sjefsstolen.

Kirsti Bergstø tok over.

I dag avslører hun en hovedprioritering i høstens budsjettforhandlinger.

Hun gir også klare signaler om behov for bredere rødgrønn samling i fremtiden.

– Vi vil ha gratis SFO for alle elever på 3. trinn inn i neste års statsbudsjett, sier Bergstø.

Det betyr at SV fortsetter å drive gjennom SFO-ordningen fra opposisjon.

Det koster.

Gratis halvdagsplass for første og andre trinn er allerede på plass. Nå er det kampen for tredje trinn som kjempes: Kostnad for det trinnet er litt under halvannen milliard kroner.

Hun sier de vil kjempe for at også 4. trinn får gratis halvdagsplass innen 2025.

Samlet kostnad seks milliarder kroner.

– Miljø og fordeling

Ved siden av enkeltsaken SFO, er det to områder hun trekker frem, som skal prioriteres fra SV i forhandlingene med regjeringen om neste års statsbudsjett:

– Vi vil prioritere miljøsatsing.

– Og bedre fordeling.

Hun kaller gratis SFO SVs reform.

I regjeringsplattformen til Støre-regjeringen står det at de gradvis vil innføre gratis SFO for alle førsteklassinger og at SFO skal bli billigere for alle.

– Vi skal ha gratis SFO for alle barn og vi holder det vi lover, sier den nye SV-lederen.

Hun sier det har vært en suksess.

– Det er viktig at alle unger skal være med på leken og vi er glade for at det har blitt kjempepopulært. Etter at det ble innført gratis halvdagsplass for 1.-klassingene i 2022, har andelen 1.-klassinger på SFO økt til 92 prosent. Det er en gedigen suksess.

RØDGRØNT ØNSKE FRA SV: Hun klarte seg relativt godt i lekeapparatene. Hun ber de rødgrønne partiene leke bedre sammen i fremtiden.

Bergstø sier at gratis halvdagsplass på SFO gjør at veldig mange flere barn nå deltar.

– Det er bra for barna; ingen trenger lenger gå hjem og se på at andre blir igjen, men ikke dem, fordi foreldrene ikke har råd.

Hun legger til:

– Det er også en reform som gjør det lettere for foreldre i vikariat eller deltidsstillinger å ta større brøk og jobbe mer. Det styrker foreldres tilknytning til arbeidslivet.

– Er dette en opptrapping, hvor kravet om 4.-trinn kommer neste år?

– Dette er noe vi er nødt til å prioritere og kjempe for. Dette har kommet fordi SV har tatt opp kampen og fått gjennomslag for i budsjettforhandlingene med Støre-regjeringen de siste to årene.

Dette sier hun om de to andre toppprioteringene i neste års statsbudsjett.

– SV vil prioritere miljø og fordeling. Det er viktig for å få ned utslippene og få til en grønn omstilling. Bedre fordeling, fordi det er mange som sliter økonomisk nå; da er fordelingspolitikken veldig viktig. Gratis SFO er ett grep for å bidra til det.

VÅTT: Bergstø var i tvil om dette gikk bra, men noen meter gled hun fremover på våte skinner.

– Du er ny partileder: Er det aktuelt etter valget å be om omkamp om SV i regjering?

– Vår dør er åpen når som helst for å forhandle om å gå inn i regjering. Det eneste kriteriumet vi har, er at vi starter med blanke ark.

Hun erkjenner at det er lite realistisk.

– Jeg tror dessverre det ikke er særlig aktuelt, fordi vi allerede er halvveis i stortingsperioden og det begynner å nære seg nytt stortingsvalg i 2025. Da er det nok vel så viktig nå, at partier på rødgrønn side ikke lukker dører, men er åpen for samarbeid for å sikre rødgrønt flertall. Parti har utelukket hverandre og seg selv før. Vi bør bort fra det. Det må ikke hindre et mulig rødgrønn flertall å styre landet.

I regjeringsforhandlingene i 2021 opplevde hennes SV at Sp ikke var veldig forhandlingsvillige, noe som endte med at SV ble stående utenfor regjering.

BER OM SAMLING: SV-lederen sier varmerekorder og styrtregn er utfordringer som gjør at de rødgrønne må samle seg og vise vei.

– Ditt signal til Sp er at de må være litt mer åpne ved neste korsvei?

– Mitt signal til alle som ønsker en politisk retning som styrker fellesskapet, bekjemper forskjeller og tar miljøet på alvor, er at vi nå må stå sammen. Det er en opprivende tid for mange, økonomisk og klimamessig; med varmerekorder i sommer og nå, styrtregn vi knapt har sett før. Da trenger vi politikere som evner å samle laget.

Statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor sier at de ikke kommenterer statsbudsjettet før de legges frem i oktober.