KANONEN I RØYKEN: Den «skuffende» kanonen som fyrte av 3 av 21 skudd onsdag morgen.

17. mai-salutt gikk galt: − Vi beklager til hele befolkningen

Det gikk ikke helt etter planen da Forsvaret skulle starte nasjonaldagen med et smell i Bergen.

– Alt av vedlikehold har blitt gjort. Så skjer det som ikke skal skje på 17. mai. Vi beklager til hele befolkningen, sier kommandant Erik Bøe på Bergenhus festning til Bergens Tidende.

Etter planen skulle det avfyres 21 skudd under salutten fra Skansen brannstasjon i Bergen klokken 07.00 denne morgenen, men etter bare tre skudd ble salutten stanset.

Det skriver Bergens Tidende.

– Vi har problemer med kanonene, så vi må stanse der, sa saluttkommandør Christine Hauge Kristoffersen til tilskuerne, ifølge Bergensavisen.

– Dette var veldig trist og skuffende, fortsetter hun.

Bergensavisen skriver at et par hundre personer hadde møtt frem for å få med seg salutten.

Menig Jakob Lauritsen, som var med på salutten for første gang, forteller til BT at de har øvd på akkurat denne skytingen i to uker.

– Vi håper det blir bedre senere i dag. De skal også skyte salutt klokken 10.30 og 12, sier Lauritsen.

Kommandant Erik Bøe på Bergenhus festning sier til BT at den blir flyttet fra Skansen til Sverresborg.

– Vi skal ikke bruke kanonene fra Skansen mer i dag. Det gjør vi ikke, sier han til avisen.