PARTIET FIKK VARSEL: Fremskrittspartiet sier de gjennomgår partiets vurdering av varsler og bekymringsmeldinger, etter at en varsler ikke fikk svar. Her vises Frps kontorer i Oslo.

Frp mottok varsel allerede i februar – varsleren fikk ikke svar

Nå går partiet gjennom sin vurdering og behandling av varsler.

Etter en bar-kveld i Oslo sentrum i vinter, fikk Fremskrittspartiet allerede 1. februar i år tilsendt et varsel mot Lars Petter Solås.

Det viser en e-post sendt til Frp, som VG har sett.

Men varsleren sier til VG at han aldri fikk svar. Dette til tross for at Frp i sine egne retningslinjer er tydelige på at begge parter i en varslingssak skal kontaktes.

– Frp burde tatt tak i dette, men det viser seg jo at de enten ikke har lest e-posten, eller så har de ikke gjort noe med den, sier mannen i 40-årene til VG.

Han ønsker å være anonym, men VG kjenner identiteten hans.

Ute av Frp

VG har spurt assisterende generalsekretær i Frp, Helge Fossum, hvordan de fulgte opp varselet de mottok 1. februar.

– Vi ser at det i enkelte sammenhenger er grunn til å gjennomgå hvordan varslingssaker og bekymringsmeldinger er vurdert og behandlet. Dette arbeidet er igangsatt, skriver Fossum i en e-post til VG tirsdag.

– Hvorfor tok dere ikke kontakt med varsleren allerede i februar?

– Vi har satt i gang et arbeid for å gjennomgå og forbedre våre rutiner der det er nødvendig, skriver Fossum.

Lars Petter Solås er fratatt sitt medlemskap i partiet. Bakgrunnen er varslingssaken etter nachspielet på partiets landsmøte natt til søndag 30. april.

TREKKER SEG: Solås har bedt om å bli fjernet fra Frps liste til høstens valg. Her fra Oslo rådhus.

Solås får ikke delta på arrangementer eller møter i regi av partiet frem til 2026, eller stille til valg eller ha verv frem til 2027.

Det finnes også andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak, skrev Frp da avgjørelsen om å frata Solås medlemskapet ble kjent.

Fossum vil ikke svare direkte på om varselet VG nå omtaler var en disse sakene.

– Vi skal både ivareta varslere og offentlighetens interesse. Vi ber om respekt for at vi av prinsipp ikke bidrar til å gi opplysninger som alene eller sammen med andre opplysninger kan identifisere enkeltpersoner, skriver Fossum til VG tirsdag kveld.

Tirsdag forteller Solås på sin egen Facebook-side at han nå har søkt om å bli fjernet fra Frps valgliste i Oslo, der han sto på førsteplass.

Solås har flere ganger beklaget oppførselen sin og sagt at han nå oppsøker hjelp. Han er for tiden sykmeldt.

Sendt anonymt

Mannen som varslet Frp i februar kaller selv e-posten han sendte for en «bekymringsmelding». Varselet ble sendt anonymt, men fra hans egen e-post-konto, som også er synlig for mottageren.

– Jeg synes det var fryktelig ubehagelig, sier mannen om det som skjedde på baren.

VG har ikke lykkes i våre forsøk på å snakke med Solås direkte, og er derfor ikke kjent med hans versjon av hva som skjedde på baren.

Solås har selv skrevet på Facebook at han ønsker assisterende generalsekretær i Frp skal håndtere henvendelser fra pressen.

Opplysningene som fremkommer i denne saken er forelagt Solås via assisterende generalsekretær Helge Fossum i Frp. Fossum bekrefter at Solås har sett og lest kritikken.

Kjente igjen oppførselen

På det mye omtalte landsmøtenachspielet i slutten av april skal Frp-politikeren ha tatt en journalist i skrittet, kjeftet på og truet en annen journalist og tatt kvelertak på en tredje journalist.

Mannen som sendte varselet i februar, sier han med en gang skjønte hvem det var snakk om da han leste om landsmøtenachspielet. Også før Solås’ navn ble offentliggjort.

– På bakgrunn av beskrivelsen som kom skjønte jeg med en gang at det måtte være ham. For det var akkurat likt, sier mannen og viser til barkvelden natt til 1. februar.

LANDSMØTE-FEST: Nachspielet som førte til at Solås ble fratatt Frp-medlemskapet ble arrangert i en suite på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

I varselet skriver mannen at han opplevde Solås som pågående og at han «krenket min integritet».

Mannen sier at han ikke kjente Solås fra før, men gjenkjente ham og at han hadde på seg Frp-pin på utestedet 1. februar. Selv er han ikke medlem i noe politisk parti, sier mannen.

E-posten ble sendt til adressen frp@frp.no, som ligger på partiets nettside under kontaktinfo.

Ville gi forvarsel

I Frps etiske retningslinjer står det: «For å kunne behandle saken er utvalget avhengig av å få informasjon om hvem det varsles mot og hvem som varsler».

– Hvorfor varslet du anonymt?

– Hele årsaken til at jeg velger å være anonym, er at jeg ikke har lyst til å involvere meg mer enn det jeg allerede har. Jeg så på dette som et forvarsel, at de fikk mulighet til å ta litt grep og snakke med vedkommende, sier mannen.

– Hvorfor purret du ikke da du ikke fikk svar?

– Jeg tenkte at jeg hadde gjort mitt, og forventet at Frp ville løse det på en eller annen måte. Hadde jeg vært mailmottager hadde jeg sagt «takk for tilbakemeldingen. Vi skal følge dette opp».

– Hvorfor forteller du VG om dette nå?

– Jeg tenker på dem som har vært utsatt nå, og vil vise at dette ikke er en engangshendelse.

– Bra at de tar tak

Assisterende generalsekretær i Frp, Helge Fossum, skriver i en e-post at de har tatt kontakt med varsleren etter at Solås ble fratatt sitt medlemskap.

Da hadde det gått nesten tre og en halv måned fra mannen først sendte e-posten – og etter at VG tok kontakt med Frp om varselet.

– Alle relevante personer og varslere har fått informasjon om sentralstyrets vedtak knyttet til Solås. Det har også skjedd i dette tilfellet og vi er åpne for dialog videre dersom noen ønsker det, skriver Fossum.

Varsleren sier at han tirsdag fikk en e-post fra Frp der de takker for at han kunne belyse saken for dem og at han er velkommen til å ta kontakt.

– Jeg synes det er bra de har tatt tak og at de i et retrospekt kan lage bedre rutiner, også ved anonyme varsler, sier mannen til VG.

