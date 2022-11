De to sakkyndige, psykiaterne Kjersti Anne Lyngstad (til venstre) og Synne Sørheim, i retten onsdag. Torsdag la de fram sin rapport.

Sakkyndige i Vollen-drapet sikre på psykose-diagnose

I Vollen-saken slår de sakkyndige fast at den tiltalte har hatt psykose fra rundt elleveårsalderen. De utelukker at han kan ha simulert symptomer på dette.

NTB

Psykiaterne Synne Sørheim og Kjersti Anne Lyngstad har konkludert med at den da 15 år gamle jenta må ha vært psykotisk under drapet på miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker i 2014.

De sakkyndige har hatt mulighet til å endre sin konklusjon etter å ha observert den tiltalte i retten, men det har ikke skjedd. De slår fast at diagnosen er schizofreni, som regnes som den alvorligste av psykosene.

Utelukker simulering

Det har blitt reist spørsmål om den tiltalte kan ha spilt for å oppleves å ha symptomer.

– De sakkyndige anser simulering som utelukket, sa Sørheim i retten torsdag ettermiddag.

De sakkyndige forklarer den konklusjonen blant annet med at slike symptomer ikke kan fabrikkeres over en periode på rundt ti år, særlig ikke fra en alder på bare elleve år.

De to psykiaterne har drøftet hvorfor deres diagnose avviker fra de tidligere diagnosene som den tiltalte har fått.

Catrine Fossen er dommer i saken.

– Det er vanskelig for de sakkyndige å fullt ut forstå dette, i og med at symptomene både klinisk og i foreliggende dokumentasjon er tydelig og godt beskrevet gjennom hele sykdomsforløpet, sa Kjersti Anne Lyngstad.

Hun trakk fram at barn sjelden får psykoser – basert på hvor mange som blir innlagt med dette.

– Man har lett alle andre steder i diagnosemanualen etter forklaringer, sa hun videre.

Stemmer som ba ham drepe

Siden dommen i 2016 har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann.

Psykiaterne leste både fra journaler og egne samtaler med den tiltalte. Han forteller om stemmer i hodet, som blant annet skal ha bedt ham drepe noen, fra rundt elleveårsalderen.

Til behandlerne og de sakkyndige har 23-åringen fortalt at det egentlig ikke dreier seg om stemmer som snakker utenfra, men om tanker som ikke kommer fra ham selv. Han har forklart at det kan dreie seg om «Satan eller demoner».

Advokat Cecilie Nakstad er forsvarer for den tiltalte.

Blir trolig omgjort fra forvaring

Bakgrunnen for den nye rettssaken er at det nå er enighet om psykose, og at gjerningspersonen dermed ikke skulle ha vært kjent tilregnelig og dømt til forvaring. Det var første gang i Norge at et barn ble dømt til denne tidsubestemte straffen.

Aktor, statsadvokat Erik Førde, har varslet påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Forsvareren, advokat Cecilie Nakstad, er samstemt med aktor i det synet.

Den gjenopptatte rettssaken startet onsdag i Eidsivating lagmannsrett, satt i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo. Den fortsetter med prosedyrer fredag.