Noen hundre meter mellom helikopterbase og havari

VERDAL (VG) Bare noen hundre meter fra der helikopteret tok av for å fly ekteparet Roar og Inger Stein til en fjellgård i Snåsa, havarerte det på et jorde - med fatale konsekvenser.

– Flybasen er ikke så langt unna der ulykken skjedde. Det er ikke snakk om lange avstander, sier politikontakt Torill Susegg i Verdal kommune til VG.

Hun bekrefter at flyet var på vei ut fra basen da havariet skjedde.

Det styrtet på et jorde like ved.

Ifølge Google Maps er det snakk om 570 meter mellom basen og havaristedet.

Se video fra havaristedet under:

Ekteparet Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) er fra Overhalla, og var ifølge politiet på vei til fjellgården i Gaundal, nær svenskegrensen i Snåsa.

Klokken 10.42 mottok politiet den første meldingen fra flytårnet på Værnes om at helikopteret hadde havarert. Flygesjef Tor Krokstad sier til NRK at helikopteret havarerte tre minutter etter avgang.

Begge passasjerene omkom i havariet - 68 år gamle. Piloten ble alvorlig skadet. Hunden som var med overlevde, og blir tatt hånd om av en veterinær.

Søkk i brystkassen

Ole Marius Kløvjan (24) bor langs strekningen mellom jordet og basen til Midtnorsk helikopterservice.

Han var hjemme da ulykken skjedde, men hørte ingenting. Han ble først oppmerksom på den da utleieren ringte ham og fortalte hva som hadde skjedd.

– Jeg kikket ut og så at det var trafikk opp mot det området.

Men den tette tåken i området gjorde det vanskelig å se hva som foregikk, forteller han.

– Jeg så sperringstapen, og at det var mye biler og en traktor oppå der. Jeg antar den ble brukt for å dra unna vraket.

Helikopteret havarerte midt ut på et jorde. Flere hus ligger spredt rundt, og naboer VG har snakket med kjenner godt til helikopterbasen like ved.

Ole Marius har bodd på en av gårdene i nærheten av basen i fem år.

– Vi er heldig her på gården at vi slapp såpass unna, det var ganske nære på. Vi har jo helikopterplassen rett ovenfor gården her, så det var et søkk i brystkassen.

– Vi er alle i sjokk

Tor Flasnes, som var venn og tidligere kollega med Roar i politiet gjennom 40 år, var i kontakt med ham i går.

Slik fikk han også vite at ekteparet nå var på vei til fjellgården, som han forteller at er en familiegård på Ingers side, og som ekteparet var med på å ivareta.

Roar var også hundeinstruktør og har selv hatt tjenestehund, forteller Flasnes.

– Han har mange ganger vært ute og lett etter folk.

– Det er ikke noe annet enn positive ord å si om Roar og Inger. Han var veldig engasjert i lokalsamfunnet, og jobbet blant annet mye frivillig med turløyper, forteller Flasnes.

Ordfører Hege Kristin Kværnmo Saugen i Overhalla har beskrevet ekteparet som to gode og ressurssterke sambygdinger. Roars engasjement var blant annet stort i Koltjønnhytta, en populær besøkshytte i Nordfjellet i Namdalen.

– Vi er alle i sjokk og våre tanker går til de nærmeste. Koltjønnhytta og frivilligheten har mistet en viktig ildsjel, skriver styreleder Sigrid Fløan Solum i Koltjønnhytta i en SMS til VG.

– Roar har hatt stor betydning for Koltjønnhytta og vi vil savne han, fortsetter hun.

Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Havarikommisjonen starter sine undersøkelser onsdag.

– Det er en veldig stor etterforskning som er satt i gang. Vi avhører vitner og involverte, og krimteknikere jobber med å underbygge dette. Det er en aktiv etterforskning, sier Susegg.