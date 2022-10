Alma (11): − Det gir masse håp

BJØLSEN (VG) Innen Alma Mellblom Theissen (11) får stemmerett, skal Norge ha rukket å halvere sine klimagassutslipp. Torsdag kom svaret på om vi er i rute.

Alma Mellblom Theissen (11) elsker å klatre i trær, har spilt i en musikal og har nylig fått selskap av hamstret Hermes på barnerommet på Bjølsen i Oslo.

11-åringen er en del av generasjonen som nå vokser opp med konsekvensene av klimakrisen som en del av hverdagen.

– Det er skremmende når man ser sånne steder der klimaendringene faktisk treffer inn, når det bare er sølepytter der det har vært store sjøer. Eller sånne ting som at polene smelter så fort. Ting som skjer nå, forklarer Alma til VG.

– Er det noe som gjør deg glad, som får deg til å tenke at dette går riktig vei?

– Det er de som hjelper for eksempel dyr i skogbranner og sånt. At det er mange som gjør noe. Det er kjempebra.

I tiden fra Alma ble født fram til hun blir myndig, skal verden halvere sine klimagassutslipp for å dempe global oppvarming.

Hvert år i 20 år fulgte VG statsbudsjettet og oljefondet gjennom «budsjettgutten», fra han ble født i 2000 til han ble voksen og takket for følget i 2020.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han tar klimakampen på vegne av de unge. Nå legger regjeringen frem sitt første klimabudsjett, og Alma er VGs «klimabudsjettjente».

Hun har ikke stemmerett før klimakuttene må være tatt, hvis de verste følgene av global oppvarming skal unngås.

– Politikerne må skjerpe seg og høre på oss, sier 11-åringen.

Konkret håper hun at regjeringen nå satser mindre på olje, og mer på fornybar energi.

– Fordi, om noen år er det jo oss unge som sitter igjen med verden, uten de voksne, og skal styre den. Da må vi ha en verden å leve i fortsatt.

I klimabudsjettet skal utslipp av klimagasser telles opp i tonn, på samme måte som regjeringen teller penger.

Har politikerne lyttet?

2011 – ALMA BLIR FØDT

Alma så verdens lys 27. april 2011 i Oslo.

Dette året var det cirka 4000 elbiler på norske veier, mot 461.000 i fjor. Bensinbilene har blitt færre, mens dieselbilene har økt.

Utslippene fra produksjonen av olje og gass har gått ned ti prosent siden Alma ble født. De største kuttene gjenstår.

Samtidig har nordmenns pengebruk på klær og sko doblet seg i samme periode. Vi kjøper også mer møbler, mat og andre forbruksvarer.

2015 – FIREÅRSDAGEN

Alma fylte fire år i 2015. Hennes storesøster Isa kom hjem fra barneskolen og hadde meldt seg inn i Miljøagentene, en miljøvernorganisasjon for barn. Det var starten på begge søstrenes engasjement i miljø og klima.

Det var også året da Parisavtalen ble inngått, og alle verdens land forpliktet seg til klimakutt for å bekjempe global oppvarming. Et veiskille for klima. Likevel gikk norske utslipp opp i årene etter avtalen ble signert, og globalt fortsetter utslippene å stige.

Norge har nå lovet å kutte norske klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, mens målet er 55 prosent.

I Almas levetid har utslippene begynt å gå ned, men det går sakte. Kurven fremover er bratt om målet om en halvering av utslippene skal nås.

2019 – ALMA PÅ SKOLESTREIK

Åtte år gammel var Alma en av mange skoleelever som demonstrerte, i skolestreik for klima i 2019.

«Vi må høre på dere nesten hele tiden, nå er det deres til å høre på oss. Gjør noe nå, ikke om ti år» står på baksiden av plakaten med den triste jordkloden.

Alma tok med seg plakaten og stilte opp utenfor Stortinget, sammen med mange andre elever fra skoler i og rundt Oslo. Hun sier at hun håpet at politikerne skulle se plakaten hennes og de mange som skolestreiket, og lytte til dem.

Så kom pandemien med forbudet mot forsamlinger, og det ble stille foran Stortinget.

Stort klimaunderskudd

Torsdag viser regjeringens klimabudsjett at Norge kuttet for lite de to siste årene. Vi har et stort underskudd i klimakutt, som regjeringen nå skal ta igjen i 2023.

Dette viser regnskapet:

Norge har en «utslippsgjeld» på 900.000 tonn CO₂ fra de siste to årene, for å være i rute til å nå klimamålene i 2030.

700.000 tonn av dette skal hentes inn igjen med budsjettet fra 2023.

Norge vil akkurat ikke klare å innfri avtalen med EU om utslipp neste år basert på tiltakene i regnskapet. Det mangler 0,2 millioner tonn CO2 i kutt, men dette vil løses med planlagte tiltak mener klimaministeren.

Regjeringen øker nå CO₂-avgiften med 21 prosent. Det blir dyrere å slippe ut klimagasser for landbruk, transport, avfall og oppvarming av bygg.

Utslippene fra jordbruk har økt litt, fordi nordmenn kjøpte mer melk og kjøtt under pandemien. Regjeringen starter nå en ny avdeling under Innovasjon Norge, kalt Bionova, som får 87,5 millioner kroner til å støtte tiltak som får disse utslippene ned.

Klimaministeren: – Vi er i rute

VG har bedt klimaminister Espen Barth Eide (Ap) svare på Almas bekymringer.

– Jeg er enig i alt «klimabudsjettjenta» Alma sier. Vi må handle nå. Jeg er glad for å kunne si til henne at vi kutter i tråd med våre forpliktelser i 2023, sier Eide.

Norge vil nå kuttmålet vi har forpliktet oss til gjennom avtalen med EU, ifølge Eide. I tillegg skal vi være på god vei mot å nå målene om å halvere norske utslipp innen 2030, ifølge klimaministeren.

NYE KUTT: Denne oversikten viser hvor regjeringen skal hente nye utslippskutt (oransje søyle), i forhold til dagens politikk uten endringer (blå søyle).

Eide lover at han og regjeringen skal kutte så fort som mulig, og at Norge skal bli fossilfritt til slutt.

– Hvordan er verden for Alma i 2030 og 2050, hvis det er opp til deg?

– Dessverre er det sånn at selv om vi klarer å nå de strengeste målene i FNs klimaplan, blir det fortsatt en tøffere verden enn det er i dag – det blir varmere likevel. Jeg må være helt ærlig på at det blir verre for henne og alle oss andre i 2030 og 2050. Vår jobb er å gjøre det mindre ille, svarer Eide.

BARNEROMMET: En ulv og en litt sliten elefant ligger på puten. – Jeg er egentlig for gammel til å ha bamser i sengen, men jeg gjør det nå likevel, sier Alma.

På Bjølsen har Alma høstferie. Selv om Norge har et etterslep å ta igjen, blir hun glad for å høre at klimabudsjettet skal gå opp for året som kommer.

– Det er fint og gir masse håp, sier Alma på telefon til VG, og legger til:

– Det er veldig viktig.